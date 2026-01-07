Muere niña durante Día de Reyes mientras estaba al cuidado de su abuelita en Tamaulipas

Triste Día de Reyes: Una niña de tres años perdió la vida en el fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV, en Reynosa, Tamaulipas, este martes 6 de enero.

El caso ya es investigado por autoridades estatales luego de que la pequeña fuera localizada sin vida dentro de la casa donde se encontraba bajo el cuidado de su abuelita, mientras sus padres permanecían fuera de la ciudad.

Niña de 3 años muere en Reynosa, Tamaulipas

De acuerdo con los reportes iniciales, todo comenzó tras una llamada de auxilio realizada por la mujer que cuidaba a la menor. En el reporte se informó que la niña presentaba un comportamiento raro.

Al llegar al sitio, paramédicos y autoridades confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Por ello, el área fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes, mientras se notificaba a las instancias especializadas.

Al domicilio acudieron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas , junto con personal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (FENNAM).



Durante las primeras investigaciones, se observaron lesiones en el cuerpo de la menor, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de muerte.

A esto se suma que reportes extraoficiales indican que la pequeña padecía epilepsia, por lo que se analiza si esta condición tuvo algo que ver con lo sucedido.

¿Dónde estaban los padres de la niña que murió en Reynosa?

Los padres de la niña se encontraban en Monterrey, Nuevo León, razón por la cual la pequeña permanecía al cuidado de su abuela , según dieron a conocer autoridades.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la adulta mayor fue trasladada por agentes investigadores para rendir su declaración, en calidad de presentada, con el objetivo de conocer su versión y aportar datos a la investigación.

Por el momento, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas, sin descartar negligencia, causas médicas o un posible acto de violencia. También se pidió a la ciudadanía evitar especulaciones, ya que el proceso continúa en curso y no existe, hasta ahora, ninguna imputación formal.

