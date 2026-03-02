¿Policías al servicio de “El Mencho”? El CJNG habría pagado 100 mil pesos a unidad élite de la policía en Chiapas

Tras el operativo en Tapalpa donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", las autoridades federales encontraron hojas de contabilidad que detallan la "narconómina" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La sorpresa mayor llegó hasta el sureste del país, donde el nombre de la policía de élite de Chiapas aparece en la lista de gastos del cártel.

¿Cuánto le pagaba "El Mencho a la policía?

De acuerdo con los documentos rescatados de la cabaña del capo, la Fuerza de Reacción Inmediata "Pakal", considerada el grupo de choque más preparado del gobierno de Chiapas, habría recibido un pago de 100 mil pesos en noviembre pasado.

Este grupo, encargado de combatir delitos de alto impacto, está ahora bajo la lupa por presuntamente estar en la nómina de "las cuatro letras".

"El Mencho" mantenía a policías municipales en la nómina del CJNG

La corrupción no se limitó a las fuerzas estatales. En el listado también figuran pagos de 50 mil pesos destinados a la policía municipal de San Cristóbal de las Casas y a diversos mandos en Chiapa de Corzo. Estos registros sugieren que el cártel buscaba comprar tranquilidad y protección en puntos estratégicos del estado para mover su mercancía o evitar operativos.

Investigan en Chiapas una presunta “nómina” ligada a “El Mencho”...



En los documentos difundidos se menciona a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y a policías de San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, quienes supuestamente habrían recibido pagos del CJNG.… pic.twitter.com/RyUFP3oXIF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 2, 2026

Gobierno de Chiapas investigará "narconómina" del CJNG

Tras hacerse pública la mención de sus agentes en los libros de contabilidad del narco, el Gobierno de Chiapas anunció el inicio de una investigación interna exhaustiva.

Las autoridades locales investigarán dentro de su corporación de combate al narcotráfico.

Sueldos de la "narconómina" del CJNG

La nómina de "El Mencho" era sumamente detallada. Los documentos muestran que mientras a la policía élite se le daban montos altos, a los eslabones más bajos de la delincuencia se les pagaba poco:



Halcones: 3 mil pesos semanales a unos 32 vigilantes.

Comandantes: Hasta 7 mil pesos.

Grupo de choque: Sueldos de 2 mil a 4 mil pesos mensuales según los apodos registrados. Esto demuestra un control administrativo casi empresarial sobre el territorio.

🔥🇲🇽 🚨PARA LOS QUE NO LO HAN VISTO.CLa nómina de El Mencho: pagos a policías, halcones y negocios ilegales al detalle



💹En una de las cabañas donde se escondía El Mencho fueron hallados registros contables detallados de la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación, con… pic.twitter.com/3jGxzqhodg — Contacto Revista (@ContactoRevist) February 26, 2026

Pagos del CJNG llega hasta la Guardia Nacional

El escándalo de la narconómina no solo golpea a Chiapas. Los documentos mencionan presuntos montos destinados a la Guardia Nacional en Michoacán y Autlán, además de gastos familiares millonarios y pagos en dólares.

Con la muerte de su líder, la organización ha dejado un rastro de papel que podría derivar en una purga masiva dentro de las instituciones de seguridad en varios estados de la república.