En Irán, se desatan ataques con veneno contra niñas en escuelas

Autoridades de salud de Irán reportaron que en los últimos meses se han registrados ataques con veneno "leve" en contra de niñas en diversas escuelas, por lo que algunos políticos sugirieron que podrían haber sido blanco de grupos religiosos que se oponen a la educación de las mujeres.

Los ataques con veneno hacia las niñas ocurre durante las protestas realizadas en Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini, quien murió bajo la custodia de la policía moral, que aplica estrictos códigos de vestimenta.

De acuerdo con el ministerio de salud iraní, los ataques con veneno se han registrado en más de 30 escuelas en al menos cuatro ciudades comenzaron en noviembre en la ciudad santa musulmana chiíta de Qom en Irán, lo que llevó a algunos padres a sacar a sus hijos de la escuela.

Irán investiga si ataques con veneno contra niñas está ligada al Islam

Publicaciones en las redes sociales mostraron a algunas estudiantes hospitalizadas, quienes relataron que habían sentido náuseas y sufrieron palpitaciones cardíacas.

"Investigar de dónde proviene este veneno leve... y si es un movimiento intencional no está dentro del alcance de mi ministerio", dijo el ministro de Salud, Bahram Einollahi, citado por los medios estatales.

Su adjunto, Younes Panahi, dijo el domingo que "se descubrió que algunas personas querían que se cerraran las escuelas, especialmente las de niñas", según la agencia estatal de noticias IRNA.

Una escuela de niños ha sido atacada en la ciudad de Boroujerd, informaron los medios estatales.

La legisladora Alireza Monadi dijo que la existencia de "la voluntad del diablo" para impedir que las niñas fueran a la escuela era una "seria amenaza", según IRNA.

No dio más detalles, pero las sospechas han recaído sobre grupos de línea dura que operan como guardianes autoproclamados de su interpretación del Islam.

En 2014, la gente salió a las calles de la ciudad de Isfahan después de una ola de ataques con ácido, que parecían tener como objetivo aterrorizar a las mujeres que violaban el estricto código de vestimenta islámico del país.

“Si los agentes de los ataques con ácido hubieran sido identificados y castigados entonces, hoy un grupo de reaccionarios no se habría unido a nuestras niñas inocentes en las escuelas”, tuiteó el político reformista Azar Mansoori.

گفتیم : #حملات_اسیدی به زنان اصفهان سازماندهی شده است.

گفتید: تشویش اذهان می کنید!

اگر همان موقع عاملان این حملات شناسایی و محاکمه می شدند، دوباره امروز عده ای واپس گرا و متحجر به جان دختران معصوم ما در مدارس نمی افتادند.

فبای ذنب قتلت

این #دختر_کشی را متوقف کنید. — Azar Mansoori (@MansooriAzar) February 26, 2023

Varios clérigos, legisladores y políticos de alto rango han criticado al gobierno por no poner fin a los ataques con veneno y por dar razones contradictorias, y algunos advirtieron que la frustración entre las familias podría desencadenar más protestas.

"Los funcionarios están dando declaraciones contradictorias... uno dice que es intencional, otro dice que está relacionado con la seguridad y otro funcionario culpa a los sistemas de calefacción de las escuelas", dijo el clérigo senior Mohammad Javad Tabatabai-Borujerdi, citado por medios estatales.

Por lo que las declaraciuones aumentan la desconfianza de las personas en Irán hacia el sistema. Sin embargo, ya se está llevando a cabo una investigación judicial sobre los casos de envenenamiento.