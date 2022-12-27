Desafía a Irán: mujer compite en torneo de ajedrez sin hiyab

Sara Khadem, es una mujer de Irán que recién participó en un torneo internacional de ajedrez y sin utilizar hiyab, un velo que cubre la cabeza y el pecho que las mujeres musulmanas usan en presencia de personas que no sean de su familia inmediata.

Es la más reciente de varias deportistas de la República Islámica que han aparecido en competencias sin él desde que comenzaron las protestas antigubernamentales.

Cabe señalar que desde hace varias semanas, muchos de los iraníes se han manifestado contra la cúpula clerical de la "República Islámica", en protestas desatadas luego de que la kurda de Irán, Mahsa Amini de 22 años, murió bajo custodia de la policía de la moralidad, misma que le había detenido por el uso de un "atuendo inapropiado".

Medios de comunicación iraníes Khabarvarzeshi y Etemad informaron acerca de que Sara Khadem había competido en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz de la FIDE, en Almaty en Kazajistán, sin haber utilizado el hiyab, un velo obligatorio según las estrictas normas de vestimenta de Irán.

Conforme a fotografías publicadas por ambos medios de comunicación, muestran a Khadem sin utilizar el hiyab durante el torneo. Khabarvarzeshi también publicó una fotografía de ella con un pañuelo en la cabeza, pero no mencionó si se tomó en el mismo evento.

En la página de Instagram de Sara Khadem no había ningún comentario sobre el torneo de ajedrez o acerca de los informes.

Mujer iraní compite en torneo de ajedrez sin hiyab

Khadem, nacida en el año de 1997 y también conocida como Sarasadat Khademalsharieh, ocupa el puesto 804 en el ranking mundial, según la página web de la Federación Internacional de Ajedrez. En la página web del torneo, que se efectúa del 25 al 30 de diciembre (2022), Sara Khadem figura como participante en las pruebas de Rápidas y Blitz.

Las protestas constituyen uno de los retos más importantes a los dirigentes de Irán, desde la revolución del año de 1979 y han atraído a iraníes de todas las clases sociales.

Las mujeres han desempeñado un papel destacado, quitándose y en algunos casos quemando velos islámicos, mientras que los manifestantes se han animado con lo que han considerado muestras de apoyo de atletas iraníes de ambos sexos.