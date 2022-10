“El corredero de gente": Relatan ataque en bar de Irapuato, 12 muertos

En un bar, ubicado en la calle Jamaica de la colonia 12 de diciembre en Irapuato, Guanajuato se confirmaron 12 muertos (6 hombres y 6 mujeres) la noche del sábado 15 de octubre, además, tres personas heridas tras un ataque a balazos dentro del establecimiento.

De a cuerdo con autoridades municipales, el reporte al 911 de detonaciones se hizo a las 7:51 de la noche; vecinos, aseguran que escucharon varios impactos por arma de fuego.

“Ahí estaba yo sentada porque tenía mucho calor y luego me dice mi hija: amá, le digo ¿qué?, unos balazos no sí, me asomé a la puerta y ahí venía el corredero de gente, relata una de las vecinas del bar y testigo de lo ocurrido la noche del sábado 15 de octubre.

“Lo único que hice pues asomarme y vi que estaba ahí una gente disparando y ya pues preferimos cerrar y esperarnos a que todos se fueran que todo pasara”, relató otra testigo quien dijo que alcanzó a escuchar entre unas 20 o 30 detonaciones por lo que decidió encerrarse.

Otro más recuerda: “Pues yo nomás escuché las detonaciones para arriba lo que hice agarré a mi niño y me fui pa arriba, hasta el techo”.

Testigos señalan que al interior había personas conviviendo cuando ingresaron sujetos armados y comenzaron a disparar.

El múltiple asesinato dejó vestigios en el centro botanero; en la puerta de la entrada principal se aprecian tres impactos de arma de fuego.

Realizan patrullajes en Irapuato

De acuerdo con autoridades estatales por medio de un comunicado, se desplegó un operativo de seguridady la fiscalía del estado ya indaga para dar con los responsables.

Durante la noche de sábado y madrugada del domingo, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Policía Municipal patrullaron las calles de Irapuato.





Tras la masacre de 12 personas en un bar ubicado en ese municipio de Guanajuato, el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó la puesta en marcha de varios operativos conjuntos los cuales son coordinados por la autoridad estatal para dar con los responsables de esta nueva masacre.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal informó que a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, dispusieron de un operativo en coordinación con el gobierno federal y la autoridad municipal de Irapuato para reforzar la seguridad tras los hechos ocurridos en la noche del sábado, donde perdieron la vida 12 personas y tres más resultaron heridas, según el reporte oficial.

“El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad en coordinación con federación y municipio de Irapuato reforzará los operativos en la ciudad tras los condenables hechos ocurridos esta noche en la colonia 12 de Diciembre(...) además se dará puntual seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables de este reprobable hecho”, se señala en un comunicado.

El mandatario también confirmó que en el ataque murieron 12 personas y tres más resultaron gravemente heridas. De los fallecidos seis eran hombres y seis mujeres, quienes eran meseras del lugar.

Según reportes de seguridad el ataque ocurrió cerca de las 8:00 pm del sábado cuando sujetos armados ingresaron al bar El Pantano, también conocido como La Texana, ubicado en la calle Jamaica de la colonia 12 de Diciembre y abrieron fuego contra los que se encontraban dentro del lugar.