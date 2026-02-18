¡Lo ‘tablearon’! Difunden video de presuntos militares torturando a joven en Michoacán

Un video de seguridad ha causado indignación en Michoacán, luego de exhibir a cinco sujetos vestidos con uniforme del Ejército Mexicano golpeando a un joven en un negocio de maquinitas tragamonedas, en el municipio de Peribán.

A pesar de que las imágenes han sido compartidas en diferentes plataformas, la Secretaría de la Defensa Nacional no se ha pronunciado públicamente por estos hechos, tanto para confirmar si militares son los responsables de la agresión o si se trata de criminales con uniformes clon.

Presuntos militares golpean a joven en negocio de maquinitas en Peribán, Michoacán

La grabación fue obtenida por una cámara de seguridad identificada como “maquinita 1” y tiene una duración aproximada de 14 minutos, iniciando alrededor de las 14:02 horas del 16 de febrero.

En este se observa a cinco hombres con uniforme tipo militar dentro del establecimiento, donde se encontraban dos jóvenes, uno de ellos presuntamente encargado del local.

Desde los primeros segundos, los sujetos comienzan a intimidar y golpear al joven que porta una gorra y playera negra, quien se convierte en el principal blanco de la agresión.

A lo largo del video se ve cómo le propinan golpes en la cabeza, rodillazos, empujones violentos contra las máquinas y patadas, sin que la víctima pueda oponer resistencia.

Golpes, “tablazos” y amenazas durante la agresión

La agresión continúa escalando. En algún punto, presuntos militares sujetan al joven y lo colocan de espaldas para que uno de los hombres armados lo golpee con una tabla en repetidas ocasiones.

De acuerdo con reportes de medios locales, los sujetos habrían sometido a la víctima con el objetivo de obligarlo a confesar que colaboraba como “halcón” para un grupo criminal que opera en la región.

Durante el ataque, tanto el joven agredido como su acompañante son obligados a mostrar el contenido de sus teléfonos celulares, mientras continúan las amenazas y la intimidación por parte de los agresores.

🔴Graban #tortura de soldados a joven en Michoacán.



Supuestos soldados del Ejército Mexicano fueron grabados #agrediendo brutalmente con #tablas y golpes a un joven encargado de máquinas tragamonedas en Peribán, #Michoacán. "Somos la muerte; somos la ver..", amenazó el #agresor. pic.twitter.com/UsNERHsTHR — Sintexto (@SintextoMX) February 18, 2026

¿Qué han dicho las autoridades?

Aunque los sujetos portan uniformes similares a los del Ejército Mexicano, no se ha confirmado que sean elementos militares ni se ha establecido si pertenecen a alguna corporación de seguridad.

El caso se mantiene bajo investigación y, hasta ahora, no existe información pública que aclare quiénes son los responsables.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido una postura pública respecto al video, ni si existe una carpeta de investigación por estos hechos.