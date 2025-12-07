Marina somete a sujeto armado afuera de cuartel en Puerto Vallarta

Un sujeto que tenía una presunta arma de fuego fue sometido el sábado 6 de diciembre de 2025, después de que intentara irrumpir en un cuartel de la Secretaría de Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.

El incidente ocurrió en la Décima Segunda Zona Naval, donde un civil se presentó en la guardia de prevención para solicitar información, pero de forma inesperada mostró un objeto con características similares a un arma de fuego y amenazó al personal naval.

La rápida respuesta naval frente a la amenaza

En un comunicado, la Secretaría de Marina señaló que, ante esta situación, la Armada activó los protocolos de seguridad y desplegó a la Fuerza de Reacción Inmediata con el objetivo de proteger las instalaciones y evitar daños a las personas involucradas. El personal naval dio repetidas indicaciones al individuo para que dejara el objeto y dejara su actitud agresiva, pero el civil no atendió los llamados.

Elementos de la #Marina somete a hombre armado que intentó irrumpir en cuartel.



Personal de la Secretaría de Marina (Semar), en Puerto Vallarta, Jalisco disparó para incapacitar a un civil que se presentó en el acceso de esa instalación naval “solicitando información y, de… pic.twitter.com/ml37tgqmac — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) December 7, 2025

Uso gradual de la fuerza para controlar al agresor

Por instrucción del Manual del Uso de la Fuerza, los elementos aplicaron medidas graduales para controlar la situación, llegando a disparar armas discapacitantes para someter al agresor sin causarles daño grave. Una vez asegurado, el civil recibió atención médica de personal naval especializado y fue trasladado a un hospital para cuidados adicionales.

Marina se coordina con autoridades para la investigación

La Secretaría de Marina informó que notificó de inmediato a la Fiscalía General de la República y a las autoridades municipales competentes, con quienes trabaja de manera conjunta para esclarecer lo sucedido.

