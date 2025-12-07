Logo InklusionSitio accesible
Marina somete a sujeto armado afuera de cuartel en Puerto Vallarta

Un hombre fue neutralizado tras sujetar una aparente arma de fuego afuera de la Décima segunda zona naval en Puerto Vallarta, Jalisco; esto sucedió.

Captura de video de Puerto Vallarta, Jalisco.
Así sometieron a un hombre presuntamente armado en Jalisco.|Especial.
Estados

Escrito por: César Contreras

Un sujeto que tenía una presunta arma de fuego fue sometido el sábado 6 de diciembre de 2025, después de que intentara irrumpir en un cuartel de la Secretaría de Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.

El incidente ocurrió en la Décima Segunda Zona Naval, donde un civil se presentó en la guardia de prevención para solicitar información, pero de forma inesperada mostró un objeto con características similares a un arma de fuego y amenazó al personal naval.

La rápida respuesta naval frente a la amenaza

En un comunicado, la Secretaría de Marina señaló que, ante esta situación, la Armada activó los protocolos de seguridad y desplegó a la Fuerza de Reacción Inmediata con el objetivo de proteger las instalaciones y evitar daños a las personas involucradas. El personal naval dio repetidas indicaciones al individuo para que dejara el objeto y dejara su actitud agresiva, pero el civil no atendió los llamados.

Uso gradual de la fuerza para controlar al agresor

Por instrucción del Manual del Uso de la Fuerza, los elementos aplicaron medidas graduales para controlar la situación, llegando a disparar armas discapacitantes para someter al agresor sin causarles daño grave. Una vez asegurado, el civil recibió atención médica de personal naval especializado y fue trasladado a un hospital para cuidados adicionales.

Marina se coordina con autoridades para la investigación

La Secretaría de Marina informó que notificó de inmediato a la Fiscalía General de la República y a las autoridades municipales competentes, con quienes trabaja de manera conjunta para esclarecer lo sucedido.

