Tragedia en Osaka: Joven apuñala a tres adolescentes en calles de Japón; hay un muerto

Un hombre de 21 años de edad quedó detenido y es acusado de apuñalar a tres adolescentes en la ciudad de Osaka, en Japón. Una de las víctimas murió debido a la gravedad de sus heridas.

¿Qué pasó en Dotonbori? Detalles del ataque a tres adolescentes

El ataque sucedió alrededor de las 23:55 horas del 14 de febrero de 2026 en el distrito de Dotonbori. Ryoga Iwasaki, un joven desempleado, fue quien atacó a los adolescentes a la entrada de un área de entretenimiento.

El estado de las víctimas tras el apuñalamiento en el distrito de entretenimiento

Ryunosuke Kamata sufrió heridas en el abdomen y en el cuello, las cuales terminaron por quitarle la vida. Otros dos adolescentes sufrieron heridas en la parte superior del abdomen. Uno quedó inconsciente y está en estado crítico, mientras que otro tiene lesiones graves.

El atacante quedó arrestado por las autoridades locales por sospechas de asesinato. El hombre es un conocido de los adolescentes y había estado involucrado en problemas antes del incidente, aseguró la televisora local NTV.

El agresor había escapado de la escena del crimen, pero quedó aprehendido por las autoridades a kilómetro y medio de distancia durante la mañana del 15 de febrero de 2026. Los oficiales decomisaron el cuchillo que presuntamente utilizó durante el ataque. Además, el hombre confesó su delito.

Los motivos del crimen: enfrentamiento con un acosador

Los primeros reportes indican que Ryoga Iwasaki estaba acechando a una mujer en el lugar y los acompañantes de la joven enfrentaron al acosador. Tras ello, el atacante sacó un cuchillo y atacó a los adolescentes, relataron testigos a la policía.

La Policía de la prefectura de Osaka analiza las relaciones entre los involucrados y las razones detrás del incidente.