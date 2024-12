¡Renace un gigante! Jardín Botánico de Acapulco reabrirá tras paso de “Otis”

En Guerrero existe un refugio para la biodiversidad que muy pronto abrirá sus puertas nuevamente, se trata del Jardín Botánico de Acapulco que, tras el golpe del huracán “Otis”, se levantó y está listo para recibir a los visitantes.

“Ha sido gigante la voluntad, el liderazgo de la directora Esther Pliego de Salinas para guiar el trabajo”, explicó Karina Adame, directora operativa del Jardín Botánico.

A pesar del impacto tan devastador que tuvo el huracán en el puerto de Acapulco , las especies están surgiendo, germinando y brotando dentro del jardín, como muestra de la resiliencia que existe en este lugar.

Todos los colaboradores del Jardín Botánico de Acapulco trabajaron para levantar este espacio, hombro a hombro unieron fuerzas para hacer posible el resurgimiento de este bello recinto.

“La verdad no me imaginé ver tanta destrucción en este lugar, el irlo restaurando con los demás compañeros me siento satisfecho la verdad”, reveló Policarpio Castro, jefe de jardineros.

¿Cuándo será la reapertura del Jardín Botánico de Acapulco?

La gran reapertura del Jardín Botánico de Acapulco se realizará el sábado 7 de diciembre, con un evento pensado en la temporada e ideal para toda la familia, la “Extravaganza Navideña”.

Los visitantes podrán acudir a las 2:00 de la tarde, ya que a partir de esa hora comenzarán las actividades, entre ellas, un recital navideño por el “Coro Maranatha”, la visita de Santa Claus y talleres de manualidades.

El Jardín Botánico se ubica en la Avenida Heroico Colegio Militar s/n, Fraccionamiento Cumbres de Llano Largo, municipio de Acapulco. La entrada para la reapertura será gratuita.

Todos los colaboradores están listos para recibir a los visitantes, quienes se encontrarán con los atractivos que embellecen este lugar, como las cascadas, el anfiteatro al aire libre y con una vista a la selva subtropical, los estanques con plantas acuáticas y el reloj solar.

El huracán “Otis” tocó tierra el 25 de octubre de 2023, como un poderoso fenómeno de categoría 5, cuyo paso por el estado de Guerrero dejó casas destruidas, caminos intransitables y múltiples muertes.