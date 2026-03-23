“Está controlado": Javier May minimiza desastre ambiental en Dos Bocas frente a crisis de pescadores

A tres semanas del derrame e incendio en la refinería "Dos Bocas", la mancha de hidrocarburos continúa extendiéndose por las costas de Tabasco, dejando a su paso una estela de mortandad de especies y equipos de pesca inservibles. Sin embargo, en un marcado contraste con la realidad que se vive en los playones, el Gobernador de Tabasco afirmó tras la mesa de seguridad que la situación está bajo control, minimizando las afectaciones reportadas por las familias que dependen del mar.

Pese a las evidencias de contaminación en el municipio de Cárdenas, el mandatario estatal aseguró que Pemex mantiene un despliegue operativo eficiente para la remediación. "Hoy se informó que el derrame de Pemex está controlado. Ya estamos avanzando", declaró, insistiendo en que la paraestatal se hará responsable de los daños, aunque sin ofrecer fechas claras para la indemnización de los afectados.

El "otro Tabasco": Redes hechas pedazos y abandono

Mientras el discurso oficial habla de normalidad, en la costa de Cárdenas —específicamente en el poblado Pailebot— el escenario es de desesperanza. Pescadores libres, como Lorena, denuncian que las arribazones de petróleo han dejado sus redes manchadas y desgarradas, representando una pérdida total de su patrimonio.

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"Hoy nuestras redes quedan hechas pedazos. ¿A quién acudimos? Nosotros no tenemos el apoyo de nadie. Lamentablemente somos pescadores libres, los que más trabajamos pero los más olvidados", lamentó Lorena, quien explica que el costo de reposición de los equipos debe salir de sus propios bolsillos, los cuales hoy están vacíos ante la nula producción pesquera por la mortandad de especies.

Contrastes en la Laguna de Mecoacán

En un intento por proyectar calma, el Gobernador presumió una visita reciente a la Laguna de Mecoacán, asegurando que los ostricultores de la zona trabajan sin contratiempos. "Estuve ahí con los pescadores y la verdad es que está muy bien; la producción es bastante buena. No hemos tenido temas en las lagunas hasta el momento", afirmó el ejecutivo estatal.

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Reportan el tercer incidente en menos de 20 días, vinculado a la zona de la Refinería Olmeca, donde la contaminación ya afecta a pescadores, embarcaciones y especies marinas 🐟⚠️… pic.twitter.com/GfC7BvDWDc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

No obstante, este reporte optimista ignora el impacto inminente en el sector turístico. A pocos días de que inicie la temporada vacacional, las condiciones recreativas de las playas son deplorables, lo que amenaza con asestar un segundo golpe económico a la región. Mientras Pemex asegura tener un "plan de regreso a la normalidad", las familias de Cárdenas siguen esperando que el apoyo prometido por el Gobierno deje de ser un discurso y se convierta en una realidad.