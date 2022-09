Jazmín tiene que pagar reconstrucción de nariz; agresor sigue prófugo

La vida de Jazmín Pérez Hermida cambió el pasado miércoles 17 de agosto, cuando perdió parte de su nariz. Su agresor, el ex candidato independiente a la alcaldía de Tlalixcoyan, Veracruz, Roberto “N”, intentó abusar de ella y al resistirse le desprendió el cartílago de una mordida; a 15 días de la agresión ella tiene que pagar miles de pesos para reconstuir esa parte de su rostro y él sigue prófugo.

Los hechos se registraron en la localidad de Piedras Negras, en donde la joven de 28 años, recibió los primeros auxilios para ser traslada a un hospital en el Puerto de Veracruz.

Tras la valoración, los médicos que la atendieron le informaron que necesitaría tres cirugías, la primera de urgencia.

Jazmín quiere justicia, tras ser agredida el responsable sigue prófugo

Su hermana, Jessica Hermida relató a Fuerza Informativa Azteca cuáles son los riesgos por los que atraviesa Jazmín: “Ella está bien, solo que por el agravio de la afección si necesita reconstrucción inmediata porque está expuesta a muchas infecciones”.

Pero las cosas solo empeoraron para Jazmín, el responsable se dio a la fuga por lo que ella debe costear las cirugías en tanto se pone a su agresor ante la justicia.





Sin recursos, pidió ayuda a amigos y veracruzanos y así logró su primera cirugía.

Jazmín describe cómo ha cambiado su vida desde la agresión: “No estoy con mi hijo, no estoy trabajando, no estoy haciendo mis actividades diarias, un año sin sol... Me dicen: asegura esto porque un golpe en la cama... que durmiendo, algo, puede ser mortal para ti”.

Tras la agresión, la familia de Jazmín Pérez acudió ante la Fiscalía General del estado de Veracruz para interponer una denuncia por agresión física y sexual e intento de feminicidio.

Hasta el momento las autoridades, no les han dado avance de su caso.

¿Qué le pasó a Jazmín en la nariz?

Jazmín Pérez Hermida sufrió una agresión por parte de un hombre identificado como Roberto de Anda, ex candidato independiente a la Presidencia municipal en Tlalixcoyan, Veracruz.

La noche del 17 de agosto, el hombre se habría lanzado a golpes sobre Jazmín, en un intento por abusar sexualmente de ella, por lo que la mujer opuso resistencia, Roberto “N”, se enfureció y terminó mordiendo parte de su nariz.