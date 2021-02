¿Por qué el jeque ignoró a mujeres en el Mundial de Clubes de la FIFA?

En redes sociales surgió polémica luego de que se volviera viral un video en el que se observa al jeque de Qatar y presidente del Comité Olímpico local, Joaaim Hamad bin Khalifa Al-Thani, saludar a jugadores y silbantes hombres, pero cuando llega el turno de las mujeres, pasan completamente inadvertidas, sin que el dirigente las voltee a ver.

Luego de que el Bayern Múnich de Alemania se proclamara campeón sobre Tigres de México, se llevó a cabo la tradicional ceremonia de premiación y reconocimiento para todos los asistentes, incluidos cuerpos arbitrales. En una primera instancia se observa a los árbitros que dirigieron el juego final: Esteban Ostojich (juez central), Nicolás Taran (primer asistente) y Richard Trinidad (segundo asistente), pero cuando llegó el turno de las dos mujeres integradas al cuerpo arbitral, Edina Alves (cuarto árbitro) y Neuza Back (asistente reserva), Khalifa Al-Thani ni siquiera las volteó a ver.

El momento creó polémica sobre la actitud de la FIFA en estos casos, pues el organismo rector del futbol mundial se ha caracterizado por promover la equidad y la inclusión en todos sus torneos, a tal grado, que presumieron con bombo y platillo que un equipo integrado exclusivamente por mujeres sería el encargado de sibar el juego por el quinto y sexto lugar entre el Ulsan Hyundai y el Al Duhail, integrado por las mismas brasileñas que fueron ignoradas por el dirigente.

¿POR QUÉ EL JEQUE NI SIQUIERA VOLTEÓ A VER A LAS MUJERES?

Tamim bin Hamad, hermano del jeque, afirmó que no había nada de polémico en aquella situación, pues afirmó que las costumbres religiosas de su país imponen que los hombres no puedan tocar a las mujeres que no son de su familia.

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó el gran desempeño de las mujeres en el torneo.

“No fue sólo un gesto simbólico. Edina y su equipo de asistentes hicieron un trabajo fantástico, y están aquí por mérito. Por supuesto que queremos derribar más barreras y tener más árbitras, porque se envía un mensaje importante al mundo”, declaró el mandamás de la FIFA sin profundizar sobre la polémica del jeque.

