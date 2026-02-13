Nuevo video revela supuesto cómplice en agresión a Jeremy, menor apuñalado en Tláhuac

La investigación por el caso Jeremy, alumno de una secundaria en Tláhuac apuñalado por un menor de 14 años, ha dado un giro que podría cambiar el curso del caso tras la revelación de un nuevo video.

El menor de 15 años fue herido el 11 de febrero de 2026 con una navaja durante una pelea afuera de la Secundaria Diurna No. 324 “Enrique Conrado Rébsamen”.

La lucha de Jeremy en Tláhuac: Perdió el bazo y tiene los pulmones perforados

Video revela supuesta complicidad tras agresión contra Jeremy

Los hechos ocurrieron en una escuela ubicada en Policías de la Calzada Guillermo Prieto y la calle Sábila, en la colonia La Conchita. Luego de la agresión, que fue grabada, el menor resultó gravemente herido.

El menor fue llevado a un hospital para su atención médica, en compañía de su padre, donde fue diagnosticado con lesión por arma punzocortante en abdomen y espalda baja.

No obstante, se dio a conocer un video que muestra a un supuesto cómplice del menor acusado. De acuerdo con la grabación, el probable agresor habría recibido la navaja de otro joven, quien al parecer se la facilitó para agredir a Jeremy.

Abren investigación por lesiones tras agresión a Jeremy en Tláhuac

El día de los hechos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmaron que un alumno resultó con golpes y con una herida ocasionada con una navaja.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por el delito de lesiones, luego de que los policías presentaron al probable responsable ante el Ministerio Público correspondiente.

No obstante, la familia de Jeremy pidió que el presunto responsable sea acusado del delito de homicidio en grado de tentativa.

🚨 Jeremy, el joven de 14 años apuñalado enfrente de su secundaria por uno de 15 años, será intubado; tiene tres perforaciones en el pulmón. 🚨



Su abuelita, señora Guadalupe, pide justicia.



Video: @r_perez_11 pic.twitter.com/SC5tmzQlXy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2026

Procesan e internan a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac

Este viernes 13 de febrero de 2026 se llevó la audiencia inicial y un juez de control especializado en justicia para adolescentes, vinculó a proceso al menor detenido por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida.

Al probable responsable se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo. Asimismo, el juez autorizó el plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

El menor fue enviado al centro de internamiento para adolescentes en la alcaldía Benito Juárez, mientras se define su situación legal.