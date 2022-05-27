Jesse Koz y su perro mueren mientras viajaban por el mundo

El influencer brasileño Jesse koz y su perro Shurastey, conocidos por recorrer el mundo a bordo de un vocho, murieron tras un fatal accidente en la carretera conocida como Redwood Highway en Oregón, Estados Unidos.

Tanto Shurastey, un golden retriver, como Jesse Koz tenían cuentas en Instagram, donde compartían fotografías de su aventura recorriendo el mundo juntos. Los dos partieron de Fusca Rumo, Brasil, con la intención de recorrer todo el continente americano hasta llegar a Alaska.

Sin embargo, su sueño quedó truncado tras un trágico accidente en el que los dos perdieron la vida, en el penúltimo país antes de llegar a su destino final.

El influencer brasileño Jesse Koz, conocido por viajar con su inseparable perro abordo de un Volkswagen del 78, perdieron la vida.



Su viaje que inició en 2017 y los llevó por más de 19 países terminó de forma trágica en un accidente automovilístico en Josephine, Oregón, EE.UU.🥺 pic.twitter.com/GvaiWHEWMT — Perritos sabrositos 🐶🐶 (@perros_shidoris) May 26, 2022

Aunque se desconocen los detalles del accidente que le costó la vida a Jesse Koz y a su perro, algunos medios estadounidenses reportaron que se trató de un choque, en el que el vocho de Jesse Koz se estrelló contra una camioneta que iba en sentido contrario.

Jesse Koz muere con su perro antes de cumplir su meta

En los últimos mensajes de Jesse Koz compartió que se encontraba acampando en Oregon, Estados Unidos, junto a su inseparable perro, para después continuar su viaje a la frontera de Canadá y finalmente llegar a Alaska.

Jesse koz y su perro ya habían viajado por México, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá, entre otros países. En total, ambos recorrieron 17 naciones americanas en cinco años y llegaron a Estados Unidos el pasado 4 de febrero.

El influencer y su perro salieron de Brasil en el 14 de abril de 2017 a bordo del “Dodongo”, un vocho volkswagen de 1978, para iniciar su aventura por todo el continente americano.

En el primer video compartido en la cuenta de Instagram del perro Shurastey, el influencer compartió sus intenciones de viajar por el mundo, y publicar un video en YouTube cada semana mostrando los lugares de interés de cada ciudad que visitaba.

