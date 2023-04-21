Joaquín Sabina ofrece concierto espectacular en España

Joaquín Sabina arrancó anoche en Las Palmas de Gran Canaria, España, su gira española del tour "Contra todo Pronóstico", ofreciendo un concierto espectacular.

10 años después, Sabina regresó a la isla con concierto que llevaba meses con entradas agotadas y en el que el público disfrutó mucho de las dos horas en las que el artista cantó todos los clásicos de su repertorio.

Ataviado con su inseparable bombín y una chaqueta a rayas para ocasiones especiales.

Joaquín Sabina ante más de 7,000 personas

El músico regresó así a los escenarios de España "Nada de adiós muchachos. Tan joven y tan viejo. Like a Rolling Stone", fueron quizás los versos que Sabina pronunció con más ahínco en su vuelta a los escenarios españoles este jueves en el Gran Canaria Arena ante más de 7,000 personas.

Amplio repertorio durante espectacular concierto

Inició el repertorio con Cuando era más joven, seguido de Sintiéndolo mucho, que le ha valido ganar un Goya. La tercera y cuarta canción, Lo niego todo y Lágrimas de mármol.

Joaquín Sabina Úbeda, 74 años llegaba a Gran Canaria después de poner punto y final, a golpe de gira latinoamericana, a tres años raros: en su último concierto en España en febrero de 2020, en el Wizink Center de Madrid, sufrió una aparatosa caída que le llevó a la UCI.

Confesó haberlo pasado mal durante el confinamiento por la pandemia y, algo más adelante, llegó el fin de la relación personal y profesional de más de 30 años con su otrora amigo y guitarrista Pancho Varona.

"Las islas otra vez como un destino que cura la ansiedad del peregrino como a Sancho su ínsula Barataria, hospitalarias playas que perfuman la piel de mis batallas, es un lujo volver a Gran Canaria", relató el cantante, que recordó que llevaba 10 años sin pisar las islas.

Algo más relajado que en giras anteriores, y con un Sabina que pasa la mayor parte del concierto sentado en un taburete.

Joaquín Sabina apoyado por su grupo

La vocalista Mara Barros entró al quite para que el cantautor tomara un respiro, interpretó Yo quiero ser una chica Almodóvar y del propio García de Diego al piano, que hizo suya La canción más hermosa del mundo, cuyos versos finales retomó el propio Sabina.

Más descansado, el artista volvió al ruedo precisamente para reivindicarse con Tan joven y tan viejo, que enlazó con A la orilla de la chimenea, en una de las mejores interpretaciones de la noche, y Una canción para la Magdalena.

El público se le entregó durante todo el espectacular concierto y externó su agradecimiento con sabina a pesar de los años de ausencia.

Felices y contentos salieron del concierto externando alegría por estar en un lugar mágico y disfrutar tantas bellas canciones.

