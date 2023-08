¡Visitas de extraterrestres! Esto decía John Lennon sobre sus encuentros con “aliens”

Durante una comida en un restaurante de la ciudad de Nueva York, John Lennon le dijo a su amada Yoko Ono y a su amigo Uri Geller, que creía que existía vida en otros planetas, “que nos había visitado y que tal vez nos estaba observando en este momento”.

Uri Geller, amigo de Lennon, ha recordado el encuentro de su amigo el exbeatle con lo desconocido: Aliens. “¿Crees en estas cosas, verdad?” Lennon le preguntó a Geller e inmediatamente se arrancó a contarle su experiencia con seres de otro planeta.

El integrante de The Beatles llamó a Uri Geller para contarle sobre los OVNIS

“Hace unos seis meses, estaba durmiendo en mi cama, con Yoko, en casa, en el Edificio Dakota. Y de repente, no estaba dormido. Porque había una luz resplandeciente alrededor de la puerta. Brillaba a través de las grietas y el ojo de la cerradura, como si alguien estuviera ahí fuera con reflectores o el apartamento se estuviera incendiando”, le contó Lennon a Geller.

En un inicio John Lennon pensé que se trataba de intrusos o de un incendio por lo que saltó de la cama pero Yoko estaba muy dormida, como una piedra por lo que decidió abrir la puerta. “Estaban estas cuatro personas ahí fuera”.

John Lennon confessed to his friend, the spoon-bending psychic Uri Geller, that he was taken from his New York City apartment in the early 1970s by four extraterrestrials with “big bug eyes and little bug mouths. pic.twitter.com/qcZkPJMrqp — Adam Frazier (@AdamFrazier) May 9, 2023

John Lennon dijo haber tenido dos encuentros con “aliens”

Lejos de lo que todo el mundo hubiera pensado, no se trataban de cuatro fans del exbeatle, Lennon le contó a Geller: “Bueno, no querían mi maldito autógrafo. Eran, como, pequeños. Como un insecto. Grandes ojos de insecto y pequeñas bocas de insecto y se escabullían hacia mí como cucarachas”.

En aquel momento el líder de The Beatles, le contó lo sucedido a Yoko Ono y según él, ella le creyó, pero cuando se lo dijo a otra persona, le respondió que debió haber estado drogado. “Había estas criaturas, como personas pero no como personas, en mi apartamento”, insistió Lennon quien también le contó a su amigo que: “Traté de tirarlos, pero, cuando di un paso hacia ellos, me empujaron hacia atrás. Quiero decir, no me tocaron. Era como si me quisieran. Me empujaron con fuerza de voluntad y telepatía”.

Después de un rato, los seres extraños ya no estaban, ya solo estaba Lennon acostado en la cama junto a Yoko pero solo él estaba sobre las cobijas. “Y ella se despertó y me miró y me cuestionó si estaba mal. No pude decirle al principio. Pero tenía esta cosa en mis manos. Me la dieron”.

Yes, the conical hat shape is recurring design pattern for domed disk types. There are several variants. Some notable examples include: Westall UFO, John Lennon UFO, and Lake Cote UFO. pic.twitter.com/MJoLFW5kIS — Fernando Jimenez (@Arnfden0) July 8, 2023

Supuestos Aliens le dieron un extraño objeto con forma de huevo a Lennon

Geller contó que Lennon buscó en el bolsillo de sus pantalones y posteriormente Lennon le dio un objeto de metal con forma de huevo que parecía sólido y suave pero que no podía distinguir ninguna marca: “Nunca había visto algo así… Es demasiado raro para mí. Si es mi boleto a otro planeta, no quiero ir allí… Quédatelo.”, le dijo Lennon a Geller.

Michael C. Luckman, un experto en extraterrestres mantuvo la teoría acerca de que John Lennon era una parte crucial en una batalla entre diferentes especies extraterrestres.

Uri Geller con el extraño objeto que los "visitantes" dejaron a John Lennon y que él le cedió #AlienRock pic.twitter.com/ZbXbndscSJ — La Choza del Rock (@LaChozadelRock) November 12, 2014

¿Cómo se relaciona el asesinato de John Lennon con los extraterrestres?

Luckman también afirmó que Lennon recibía mensajes de seres intergalácticos para que posteriormente fueran incluidos en sus canciones. De hecho el exbeatle afirmó ser testigo de un avistamiento OVNI: “El 23 de agosto de 1974 a las 9 horas vi un OVNI”, versa una cita de John Lennon en el álbum “Walls and Bridges” que fue publicado el 31 de enero del año de 1975.

Según Luckman, los mensajes extraterrestres de paz y amor de parte de Lennon, hizo que una raza extraterrestre rival, comenzara a controlar la mente de Mark Chapman, quien durante la jornada del nueve de diciembre de 1980 le disparó fatalmente a Lennon frente a su casa en el Edificio Dakota de Nueva York. Todo con la finalidad de que se detuviera su propagación de mensajes de amor.

Free Mark Chapman pic.twitter.com/H8rPN4s2t5 — Mood becker (@Guilher94381907) August 1, 2023

Cabe señalar que la muerte de John Lennon siempre se ha visto relacionada con todo tipo de teorías conspirativas, estudiando su muerte desde el control mental hasta la intromisión extraterrestre. Esto último no podría resultar tan alejado ya que cada vez cobran más fuerza algunas teorías acerca de la existencia de vida en otros planetas, además de que cada vez son más los avistamientos de OVNIS. De hecho hay quienes se han atrevido a señalar que existen razas extraterrestres operando en la Tierra y hasta que ya viven entre nosotros.