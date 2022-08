Exnovia de John McAfee asegura que él fingió su muerte y está vivo

Samantha Herrera, ex novia de John McAfee, aseguró que el empresario no está muerto como informaron las autoridades de España en 2021, afirmó que solo fingió su muerte para evadir a la justicia y actualmente se encuentra vivo y escondido en Texas, Estados Unidos.

“No se si debería decirlo, pero dos semanas después de su muerte, recibí una llamada de Texas: ‘Soy yo John. Le pagué a la gente para fingir que estoy muerto, pero no estoy muerto’”, afirmó la ex novia del magnate en el documental “Running With the Devil: The Wild World of John McAfee”, que se estrenó en una plataforma de streaming.

La mujer también añadió que además de ella, solo hay dos personas más que saben que John McAfee sigue vivo y solo fingió su muerte en 2021 para escapar de una cárcel en España, donde esperaba su extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con Samantha Herrera, empezó a salir con el empresario cuando vivían en San Pedro, belice, ella tenía 18 años, y ya planeaban casarse. Sin embargo, su romance terminó en 2012 y el se casó con Janice Dyson.

#EEUU De acuerdo con 1 documental de #Netflix, la ex novia de #JohnMcAfee, Samantha Herrera, asegura que el magnate del software y los antivirus "se encuentra con vida" y "habita en Texas". #McAfee se "suicidó" en 1 cárcel española en junio de 2021. 🤔 #Faked #HisDeath pic.twitter.com/hlIA5Xj2ys — Adán González (@rpkampuchea) August 26, 2022

¿Quién es John McAfee?

John McAfee era un empresario británico-estadunidense, conocido por ser uno de los pioneros en diseñar un software antivirus y desarrollar un escáner de virus informático. El magnate tuvo una vida de excentricidades y lujos hasta su muerte en 2021.

John McAfee se dio a la fuga de Estados Unidos en 2019 luego de que él mismo confesara que no había pagado impuestos en ocho años porque lo consideraba injusto, por lo que las autoridades de Washington comenzaron a buscarlo por evasión de impuestos.

En octubre de 2020, fue arrestado en España cuando trataba de volar a Turquía. Después de su detención las autoridades españolas lo mantuvieron en una cárcel a la espera de su extradición. El 23 de junio fue encontrado muerto en su celda, la autopsia determinó que se trató de un suicidio.

¿John McAfee está vivo o muerto?

De acuerdo con el medio NIUS, John McAfee sí está muerto y ellos pudieron corroborar que su cuerpo sigue en el Depósito del Instituto de Medicina Legal de Barcelona a un año de su muerte.

“El Departament de Justicia desmiente esta información y confirman que el cuerpo que está en la morgue de Barcelona es del propio John McAfee y que lleva ahí desde que hace más de un año su cadáver fue hallado en su celda de Can Brians”, se lee en el portal de NIUS.