Álvarez Máynez inicia campaña presidencial en Jalisco: últimas noticias en vivo del mitin del candidato de MC

Jorge Álvarez Máynez, el candidato más joven en la contienda por la presidencia de México, inició su campaña como abanderado de Movimiento Ciudadano desde el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; el político zacatecano aseguró que vencerá a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez.

El candidato estuvo acompañado de familiares, amigos y su equipo de campaña que, una semana antes, sufrió la intempestiva salida Patricia Mercado. Ahora estará al frente de la Coordinación la senadora Laura Ballesteros.

¿Quién es Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano?

El representante fosfo-fosfo para las elecciones 2024 en México nació en Zacatecas el 8 de julio de 1985. En esa entidad se formó como licenciado en Relaciones Internacionales, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Su carrera política comenzó en el PRI, partido con el que fue regidor y diputado local en dos ocasiones. A nivel federal, ha sido legislador por Movimiento Ciudadano y excoordinador de la campaña de Samuel García.

¿Por qué Enrique Alfaro no está en el arranque de campaña de Álvarez Máynez?

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es uno de los pocos cuadros del partido que no asistió al arranque de campaña de Jorge Álvarez Máynez; la razón fue explicada por el propio mandatario esta semana.

En conferencia de prensa, manifestó su inconformidad con las decisiones que tomó Movimiento Ciudadano al elegir a su candidato para las elecciones 2024 en México. Además, expresó que no se identifica con las propuestas y la estrategia con la que se busca ganar las elecciones.

“Yo no soy ‘fosfo fosfo’, yo no soy lo nuevo, yo no soy ‘arráncate compadre’, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio”, así lo afirmó al ser cuestionado por la prensa.