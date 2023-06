“Me llevaste a ese nivel”: En VIDEO, Jorge Campos agradece a su primer entrenador

El reconocido portero de futbol Jorge Campos agradeció en un video a uno de sus antiguos entrenadores, conocido como Don Chava, quien vive en Acapulco, en el estado de Guerrero, ya que pasa por un tiempo difícil, al recolectar desperdicios para obtener ingresos.

Un usuario de TikTok identificado como “Su amigo Verraty” publicó un video donde aparece el hombre, quien descubrió el talento de “El Brody” Campos cuando este era pequeño.

“Soy entrenador de futbol. Sí, saqué muchos que llegaron a primera división, más que todos en Acapulco. Soy entrenador, lo que pasa es que ya estoy grande, ya tengo 75 años. Yo tengo el gusto de decir que entrené a Jorge Campos”, señaló Don Chava.

Ese material llamó la atención del también comentarista de Tv Azteca Deportes, quien decidió ayudar a su antiguo entrenador, quien ahora, debido a la edad, recolecta envases de plástico PET tirados en la calle para poder subsistir.

Jorge Campos agradece a su primer entrenador

En otro video compartido en la misma plataforma, Jorge Campos envió un balón el cual contenía 15 mil esos en efectivo, así como un mensaje en video en el cual recuerda que Don Chava efectivamente fue su entrenador y se siente orgulloso por ello.

“Chava querido, Chavita, ¿cómo estás? Soy Jorge Campos. Ya escuché que me entrenaste y sí, me entrenaste y yo también me siento orgulloso de que me entrenaste y pasé por tus fuerzas básicas. Gracias, Chavita, gracias y por eso me llevaste a ese nivel. El mejor portero, gracias, Chavita”, señaló el reconocido portero mexicano en su mensaje.

Cuando el entrenador terminó de ver el mensaje de Jorge Campos, Don Chava no pudo dejar de sonreír. Quien descubrió al afamado Seleccionado Nacional y colaborador de Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves Zague dijo estar muy agradecido por el mensaje del renombrado portero mexicano.

“Gracias a todos, a mi me da mucho gusto que me recuerden y a Jorge (Campos) le mando un saludo, recordándole que yo era amigo de su papá en Acapulco”, expresó Don Chava.