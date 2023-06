Hace unos días, una mujer generó controversia al hablar con prepotencia a las manifestantes que exigían justicia en el caso de feminicidio de Lesly Martínez. La joven, con lentes y portando un tubo de gas ´pimienta, fue bautizada en redes sociales como “Lady Tepito”.

El 8 de junio de 2023, esta persona despotricó contra la movilización de familiares y seres queridos de la víctima de feminicidio, quienes se manifestaban a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX). Además, amenazó con llevar a personas para remover a las manifestantes.

“Na’más no se te me quedes viendo bien verga porque no sabes ni qué pedo conmigo. Ahorita bajo putirrucas de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar. Yo también soy mujer y no hago esas mamadas”, aseveró la mujer, quien después fue identificada como Daniela “N” y supuestamente formó parte de una compañía de seguridad privada.

Posteriormente, le comentó a una persona que la acompañaba que rechazaba la protesta, ya que cuestionaba si con esa manifestación lograrían “revivir” a Lesly Martínez. Además, la joven portaba en la mano izquierda un tubo de gas pimienta.

“Rápido, lic, porque al chile ahorita hasta me voy a detonar a la verga, eh. Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran revivir. Yo trabajo aquí, eh, yo trabajo aquí”, espetó la mujer conocida en redes sociales como Lady Tepito, para después alejarse de la zona mientras hablaba por su teléfono celular.

Cabe aclarar que, aunque Lady Tepito aseveró que trabajaba en la Fiscalía General de Justicia, la institución publicó un tuit horas después en el que rechazaba que formara parte de la representación social. La FGJ de la capital señaló que se trataba de una usuaria de las instalaciones.

Lady Tepito ofrece disculpas; alega que no sabía el motivo de la protesta

Lady Tepito abrió una cuenta de TikTok en la cual publicó un video donde menciona que ofrece una disculpa pública a la familia de Lesly Martínez. A través del perfil @ladytepitooficial, la joven se presenta con el nombre de Daniela.

Aunque reconoció que su cometario estuvo “fuera de lugar”, alegó que desconocía el motivo de la protesta a las afueras de la Fiscalía capitalina. Sin embargo, al final de su video, pide a las personas que sigan su perfil para que publique una segunda parte sobre lo sucedido.

“Mi nombre es Daniela, actualmente conocida como Lady Tepito. Hago este video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí con mi comentario fuera de lugar. Reconozco que estuvo fuera de lugar, pero quiero aclarar que yo no sabía el porqué se estaban manifestando fuera de la institución”, afirmó la mujer.