En EXCLUSIVA: Mexicano relata su lucha por sobrevivir tras accidente en Machu Picchu

Desde Perú, Jorge Polanco habla en exclusiva para nuestros compañeros de Hechos Primera Línea de Fuerza Informativa Azteca, en donde nos cuenta acerca de cómo fue que vivió en “carne propia” el accidente de un autobús mientras regresaba de visitar Machu Picchu; en este siniestro seis mexicanos resultaron heridos, dos ya fueron dados de alta y cuatro permanecen hospitalizados; de hecho tres de ellos necesitan una cirugía.

¡Quiere volver a casa! Mexicano accidentado en Machu Picchu cuenta su historia en exclusiva

Polanco cuenta que: “Yo me encuentro bien, estable, solamente con el tema de la rodilla, que posiblemente necesita intervención y lo que me preocupa es el tema de mi esposa, de mi cuñado, que ellos sí, no han podido ser intervenidos y estamos buscando la manera de regresar a México”.

Este mexicano, que fue víctima del accidente de un autobús en Perú, cuenta su experiencia:“Nosotros veníamos bajando de Machu Picchu, ya habíamos estado en Machu Picchu, veníamos bajando en un camión, qué es de los camiones que transportan del pueblo de Aguascalientes hacia el santuario de Machu Picchu , y son bajadas muy pronunciadas en forma con varias curvas y un kilómetro y medio después de salir, nosotros veníamos distraídos, y el camión se fue de picada hacia una barranca y afortunadamente el camión cayó de frente, se detuvo con un montículo de arena, de lo contrario, pudimos haber caído al vacío, de más de 100 metros de altura”.

Este compatriota compartió su experiencia mientras aún se encuentra en territorio “andidno”, “Si fue terrible, cuando escuchamos el grito de una mujer, supongo que de una persona que iba adelante, segundos después del impacto, todo salimos disparados y empezamos, unos caímos encima de otros, los asientos se rompieron y ahí empezó el caos; en lo que el camión se estabilizaba y empezaba a llegar la ayuda, estábamos unos encima de otros, con las piernas rotas con diferentes lesiones y no nos podíamos mover con el peso que traíamos encima de las personas y poco a poco, fue llegando la ayuda y fueron sacándonos uno a uno, pero el caos que estaba dentro era terrible entre gritos, quejidos y ver a las personas que sangraban la verdad que fue una pesadilla”.

Mexicanos busca regresar al país: Empresas particulares les ofrecen ayuda

Polanco cuenta que ya se pusieron en contacto con las autoridades mexicanas, “Ya ha habido contacto con la embajada en el caso de mi esposa y mío están dando seguimiento, desgraciadamente no nos han podido dar la ayuda al 100% para que vengan por nosotros, sin embargo, empresas particulares ya se han puesto en contacto con nosotros para proporcionarnos la ayuda y buscar la manera de regresar para que puedan ser atendidos para que los puedan operar en la ciudad de México, afortunadamente empresas particulares, ya se acerca a nosotros para brindarnos esa ayuda”.