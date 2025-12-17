Arrestan a estadunidense y francés por grafitear el Metro de CDMX

Un hombre estadunidense y otro francés fueron detenidos por policías al ser señalados de grafitear un vagón del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Ambos fueron arrestados en la estación Tacubaya, de la Línea 9, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por oficiales de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ,

"Al interior de la estación Tacubaya, de la Línea 9, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicado en la colonia Tacubaya, de la alcaldía Miguel Hidalgo, uniformados de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a dos personas de nacionalidad extranjera, quienes pintaban un vagón", informó la institución este martes 16 de diciembre de 2025.

Extranjeros traían varios aerosoles y dosis de droga

Los policías realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia al interior de la estación, cuando fueron solicitados para atender un reporte de dos personas que se encontraban en la zona de tapón, un área restringida para los usuarios.

Los dos hombres fueron sorprendidos realizando pintas a uno de los trenes, por lo que al acercarse a ellos les hicieron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron nueve aerosoles de distintos colores, así como 13 bolsitas de plástico con contenido similar a la marihuana.

¿De cuánto es la multa por grafitear el Metro de CDMX?

Los ciudadanos de nacionalidades estadounidense y francesa de 25 y 29 años de edad fueron detenidos y, junto con lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En el Metro de CDMX se han registrado otros casos de personas que ingresan a las instalaciones para cometer este tipo de actos, los cuales están prohibidos y se sancionan con una multa a quien dañe los vagones de esta manera.

Mientras que el grafiti es considerado una forma de expresión reconocida, grafitear instalaciones de lugares de forma ilegal, tiene consecuencias. El Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica establece como una infracción contra el entorno urbano de la capital cuando:

"Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de particulares, sin autorización de estos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes".

La persona que cometa lo anterior será sancionada con una multa económica de 20 veces la Unidad de Medida, la cual en 2025 es de 113.14 pesos, por lo que el pago será de 2 mil 263 pesos.

El Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal en su Artículo 230 menciona que los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros tienen prohibido dañar, grafitear, escribir, pintar, rayar y/o dibujar, en los cristales, paredes, vagones, corredores y demás instalaciones de transporte público.

