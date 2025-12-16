Conductor de pipa de agua pierde el control y vuelca en Periférico Oriente, Iztapalapa

¡Se vuelca! Un aparatoso accidente se registró la tarde de este martes sobre Periférico Oriente, a la altura del Eje 6 Trabajadores Sociales, en la alcaldía Iztapalapa, l uego de que el conductor de una pipa que transportaba agua perdiera el control de la unidad al dar vuelta en un retorno.

El incidente provocó una movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

Vuelca pipa de agua en Iztapalapa

Una pipa que transportaba agua protagonizó un aparatoso accidente la tarde de este martes sobre Periférico Oriente, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control al intentar dar vuelta en un retorno, lo que provocó que el vehículo volcara y quedara atravesado sobre la cinta asfáltica.

Tras el incidente, se registró una movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron de manera inmediata para atender la situación y evitar mayores riesgos en el lugar de los hechos.

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México , personal de Protección Civil y policías del sector, quienes se encargaron de acordonar la zona y realizaron labores de seguridad para proteger tanto al conductor como a los automovilistas que circulaban por el área.

Los paramédicos de una unidad médica valoraron al chofer de la pipa de agua, quien, pese a lo aparatoso del accidente, solo presentó lesiones leves que no ameritaron su traslado a un hospital.

El conductor permaneció en el sitio mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar la unidad siniestrada.

Circulación afectada tras accidente de pipa con agua en Periférico Oriente

La circulación vehicular en Periférico Oriente se vio seriamente afectada durante varios minutos, generando carga vehicular en ambos sentidos, mientras una grúa particular trabajaba para colocar la pipa en su posición normal y posteriormente retirarla del lugar de los hechos.

#PrecauciónVial | Volcadura en Anillo Periférico al Poniente antes de Eje 6 Sur, alcaldía Iztapalapa, servicios de emergencia acuden al lugar. pic.twitter.com/sESwb4Gqxp — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 16, 2025

Como medida preventiva, los bomberos esparcieron tierra sobre los aceites y líquidos derramados en el pavimento, con el objetivo de evitar otro accidente.