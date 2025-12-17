Marchas CDMX que afectarán calles HOY 17 de diciembre 2025; alternativas viales para que no llegues tarde
Este es nuestro minuto a minuto sobre las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos de hoy 17 de diciembre 2025; llega a tiempo a tus actividades.
Llega a tiempo a tus actividades de hoy 17 de diciembre 2025; consulta en tiempo real todo sobre las marchas CDMX que afectarán las calles este miércoles.
Para este miércoles, la capital espera una jornada intensa con 8 concentraciones sociales, 9 rodadas de ciclistas y 6 eventos culturales o de esparcimiento.
Rodadas ciclistas HOY
Ruta Ajusco (Tlalpan): A partir de las 07:00 h, el grupo "UPPENSA" se desplazará desde Lomas de Padierna hacia el Valle de las Cantimploras.
Rutas Navideñas (GAM y Cuauhtémoc): Por la noche (entre 20:15 y 21:00 h), el colectivo "Mexicas en Bici" saldrá desde tres puntos distintos:
* Planetario Luis Enrique Erro.
* Parque de los Cocodrilos.
* Torre Caballito.
* Destino final: La Verbena Navideña en el Zócalo.
Se recomienda a los automovilistas anticipar sus salidas, especialmente en las zonas de la Torre Pemex y el Centro Histórico, debido al flujo de manifestantes y ciclistas.
Principales movilizaciones de HOY
Sector Petrolero (Miguel Hidalgo): A las 07:30 h, el sindicato UNTyPP se manifestará en la Torre Pemex. Su demanda principal es un incremento salarial del 4.5% y mayor transparencia en los tabuladores de pago.
Jubilados y Pensionados (Benito Juárez): A las 09:00 h, miembros de la CNTE acudirán a las oficinas del FOVISSSTE. Buscan la liquidación de créditos hipotecarios ya pagados en exceso y soluciones a su pliego petitorio.
Concentraciones por la mañana
Toma e cuenta que se espera una concentración de manifestantes a las 7:30 horas de hoy 17 de diciembre en Bahía San Hipólito, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.
#PrecauciónVial | Se prevé concentración de manifestantes a las 07:30 horas en Bahía de San Hipólito no. 55, col. Anáhuac I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 17, 2025