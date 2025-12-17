Logo Inklusion Sitio accesible
Marchas CDMX que afectarán calles HOY 17 de diciembre 2025; alternativas viales para que no llegues tarde

Este es nuestro minuto a minuto sobre las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos de hoy 17 de diciembre 2025; llega a tiempo a tus actividades.

Marchas CDMX y calles cerradas hoy.
Checa nuestro minuto a minuto sobre marchas CDMX hoy miércoles 2025.|OVIAL
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Ollinka Méndez

Llega a tiempo a tus actividades de hoy 17 de diciembre 2025; consulta en tiempo real todo sobre las marchas CDMX que afectarán las calles este miércoles.

Para este miércoles, la capital espera una jornada intensa con 8 concentraciones sociales, 9 rodadas de ciclistas y 6 eventos culturales o de esparcimiento.

Marchas CDMX que afectarán calles HOY 17 de diciembre 2025; alternativas viales para que no llegues tarde

Rodadas ciclistas HOY

Ruta Ajusco (Tlalpan): A partir de las 07:00 h, el grupo "UPPENSA" se desplazará desde Lomas de Padierna hacia el Valle de las Cantimploras.

Rutas Navideñas (GAM y Cuauhtémoc): Por la noche (entre 20:15 y 21:00 h), el colectivo "Mexicas en Bici" saldrá desde tres puntos distintos:

* Planetario Luis Enrique Erro.

* Parque de los Cocodrilos.

* Torre Caballito.

* Destino final: La Verbena Navideña en el Zócalo.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus salidas, especialmente en las zonas de la Torre Pemex y el Centro Histórico, debido al flujo de manifestantes y ciclistas.

Principales movilizaciones de HOY

Sector Petrolero (Miguel Hidalgo): A las 07:30 h, el sindicato UNTyPP se manifestará en la Torre Pemex. Su demanda principal es un incremento salarial del 4.5% y mayor transparencia en los tabuladores de pago.

Jubilados y Pensionados (Benito Juárez): A las 09:00 h, miembros de la CNTE acudirán a las oficinas del FOVISSSTE. Buscan la liquidación de créditos hipotecarios ya pagados en exceso y soluciones a su pliego petitorio.

Concentraciones por la mañana

Toma e cuenta que se espera una concentración de manifestantes a las 7:30 horas de hoy 17 de diciembre en Bahía San Hipólito, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

