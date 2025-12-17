Logo Inklusion Sitio accesible
Metro CDMX hoy 17 de diciembre: Estación Zócalo cerrada y otras Líneas con retrasos

No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este miércoles 17 de diciembre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.

Metro CDMX EN VIVO.
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy miércoles 17 de diciembre? Retrasos y caos, Zócalo cerrado|X: @MetroCDMX.
Escrito por:  América López Iván Ramírez

Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este miércoles 17 de diciembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.

Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy miércoles 17 de diciembre? Actualizaciones importantes

Estación San Pedro sin escaleras

En redes sociales, usuarios comentaron que las escaleras de la estación San Pedro de los Pinos, dirección El Rosario, están apagadas y piden prenderlas.

¿La estación Zócalo está abierta?

"La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones", indicó el Metro CDMX.

Comienza servicio este miércoles 17 de diciembre

Comienza el servicio del Metro CDMX para este miércoles 17 de diciembre. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 8° C.

