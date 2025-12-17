Metro CDMX hoy 17 de diciembre: Estación Zócalo cerrada y otras Líneas con retrasos
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este miércoles 17 de diciembre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este miércoles 17 de diciembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy miércoles 17 de diciembre? Actualizaciones importantes
Estación San Pedro sin escaleras
En redes sociales, usuarios comentaron que las escaleras de la estación San Pedro de los Pinos, dirección El Rosario, están apagadas y piden prenderlas.
¿La estación Zócalo está abierta?
"La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones", indicó el Metro CDMX.
Comienza servicio este miércoles 17 de diciembre
Comienza el servicio del Metro CDMX para este miércoles 17 de diciembre. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 8° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 8° C pic.twitter.com/rPAcYpdIrH— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 17, 2025