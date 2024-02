José Armando recibe otra sorpresa; compañeros de escuela festejan su vida

Compañeros y maestros de José Armando Guzmán Mendoza no se quedaron atrás y también organizaron una fiesta sorpresa para celebrar la vida del adolescente que decidió no continuar con su tratamiento contra el cáncer que padece desde hace algunos años.

Los estudiantes y padres de familiar de la telesecundaria “Nicolás Bravo” de Xalapa, Veracruz, lograron su cometido y realizaron un emotivo y divertido convivio que resultó muy significativo; le cantaron las mañanitas, partieron pastel y le demostraron su cariño y reconocimiento por su valor ante la vida.

José Armando Guzmán Mendoza dijo sentirse emocionado: “Yo no sabía nada y pues no me dijeron nada, todo estaba cerrado yo pensé que era cumpleaños de la maestra o algo así y que no era para mí".

En la explanada de la escuela, estudiantes y profesores de otros grados le entregaron cartas y le externaron que no está solo en esta batalla que ha enfrentado desde hace varios años.

Para Ana Laura Hernández Mendoza, quien es maestra de José Armando, esto significó el festejo para su alumno:

“Queríamos que también se pasara un día agradable con todos nosotros, con sus compañeros de escuela, que tenga ese recuerdo bonito de armonía con todos sus compañeros y bueno también fue un detalle de todos los papás que hicieron esto posible porque cooperaron, se organizaron para poder estar con él; cada niño le dieron cartitas y pues que se sienta apoyado querido que no está solo, porque pues son momentos difíciles”, relató la maestra.

José Armando tiene otros sueños

José Armando es fanático del equipo de futbol Cruz azul y aunque dice que ya cumplió su más grande anhelo que era tener una fiesta, conocer a los jugadores de su equipo de favorito le darían más diversión a su vida.

El joven pidió a los jugadores de su equipo favorito que “juegan muy bien, un día espero conocerlos... Para mí todos juegan bien y espero un día verlos de cerca”.

A sus 14 años, José Armando es ejemplo para chicos y grandes, por su valor y decisión luego de que durante nueve años ha luchado contra la leucemia y de decidir abandonar el tratamiento pues dice: “mejor divertir la vida”.

Lucha por su vida desde que tiene 5 años

A sus 14 años, José Armando enfrenta una lucha contra el cáncer. Desde los 5 años, le diagnosticaron leucemia linfoblástica.

El caso se hizo viral tras darse a conocer que el menor decidió abandonar la lucha contra esta enfermedad, pues él solo se quiere “divertir”. Por ahora su sueño es conocer a los jugadores del Cruz Azul ya que admira su juego y espera conocerlos.

El menor ha superado alrededor de 120 quimioterapias. Sin embargo, en octubre del año pasado, el cáncer volvió a su cuerpo, obligándolo a enfrentar una nueva batalla pero más dolorosa, por lo que tomó la decisión más importante de su vida.

A través de un comunicado, el club de futbol informó que ya han tenido acercamiento con el pequeño y su familia para hacer posible su sueño.

“Nosotros, al igual que todos ustedes, estamos conmovidos por la historia de José Armando. Queremos que sepan que desde el lunes ya estamos en contacto con su familia y doctora, pero sus condiciones de salud actuales hacen imposible que viaje a la CDMX”, se lee en el comunicado.

El club señaló que dispondrán de todos los recursos para que, “en cuanto sea posible, juntos, afición y equipo, festejemos el gran ejemplo de vida y lucha de José Armando”.