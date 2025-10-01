La Barredora: Hernán “N”, presunto líder, busca frenar otra orden de captura

Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, busca que no se ejecute una nueva orden de aprehensión en su contra, luego de ser detenido en Paraguay y entregado al gobierno de México.

El “Comandante H” o “El Abuelo”, como es conocido Hernán “N”, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido el 12 de septiembre pasado.

Hernán “N” señala que fue “injustamente” ligado a La Barredora

El secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto, expuso ante un juez que fue “injustamente” relacionado con el grupo criminal La Barredora.

El 18 de septiembre arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, Hernán “N”, luego de que el gobierno de Paraguay lo expulsó. Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

¿Por qué delito buscan ejecutar otra orden de aprehensión a Hernán “N”?

“El Abuelo”, actualmente bajo prisión preventiva, expuso que el 20 de septiembre pasado, antes de recibir la visita de su hija en la cárcel, fue informado que le sería notificada una nueva orden de aprehensión librada por un juez federal del Altiplano, pero ello no ocurrió.

Afirmó que “ante el temor de ser detenido” por una nueva orden de aprehensión, manifestó que “en ningún momento he desplegado conducta alguna que pudiera ser constitutiva de un delito”.

Hernán “N” promovió un amparo contra una orden de aprehensión y ejecución de la misma en su contra, al parecer por delincuencia organizada, en tanto, se determinó conceder la suspensión provisional contra el mandamiento judicial reclamado por el exfuncionario.

Capturan a “Viejón”, presunto líder de La Barredora

Gustavo “N”, alias “Viejón”, presunto jefe del grupo criminal La Barredora, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido.

Este hombre es identificado como un delincuente peligroso y violento. Fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tras ejecutarse un cateo en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde, fue capturado junto con Edith “N”, de 30 años, alias “Edy”.

Revelan que La Barredora infiltró jefes de Seguridad en Tabasco

Es señalado como un criminal relacionado con delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones de seguridad principalmente en Guanajuato.

Además, se le vincula con hechos violentos en Guanajuato, como amenazas, agresiones, perforación de ductos para tomas clandestinas y con la colocación de varias mantas en León de los Aldama, el 12 de abril de 2025, con amenazas contra autoridades locales y unidades de la Guardia Nacional.

También se le considera presunto autor intelectual de un robo bancario y del robo de 10 vehículos de una agencia automotriz del mismo municipio en el año 2023.

