Sigue sin haber rastro de José Rosario Heras López, policía que supuestamente era escolta de “El Mayo” Zambada

Todavía no hay una línea de investigación concreta sobre la desaparición de José Rosario Heras López, el policía de investigación que está en calidad de no localizable desde hace más de quince días en Sinaloa.

La Fiscalía General de Justicia de Sinaloa dio a conocer que el agente se encontraba de vacaciones cuando se dio su desaparición el 25 de julio. Había dicho que iba a visitar a sus papás en Culiacán.

Uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, presuntamente escribió una carta, la cual fue difundida por uno de sus abogados. En ella señalaba a Rosario Heras como uno de los agentes que fungió como escolta en su encuentro con Joaquín Guzmán López, donde aparentemente fue traicionado, secuestrado y subido a un avión para ser entregado a Estados Unidos.

No hay pistas del agente de investigación

Por su parte, la Fiscalía de Sinaloa señaló que la persona que se menciona en dicha carta, se trata de una persona ajena a la policía de investigación.

“Hasta el momento no tenemos una línea de investigación certera que nos diga qué fue lo que pasó con él. Se encontraba gozando de su periodo vacacional como ya se lo dije -¿Cuándo ingresó a la fiscalía?- No tengo su expediente, no tengo la fecha exacta yo”, dijo Sara Bruna Quiñónez, fiscal General de Sinaloa.