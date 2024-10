Joven de 16 años desaparece en el mar en playa Oasis, en Puerto Vallarta

Luis Arnulfo, joven de 16 años, desapareció en el mar de la playa Oasis en Puerto Vallarta, Jalisco, desde el pasado lunes 7 de octubre, cuando se metió para nadar junto a su sobrina. En entrevista con Hechos AM se encontró su padre, Alfonso Barba y su hermana Isabel Barba.

Continúa la búsqueda de Luis Arnulfo en #PuertoVallarta, arrastrado por una corriente. Los protocolos de búsqueda están siendo evaluados.



Su familia cuenta los hechos en entrevista en #HechosAM pic.twitter.com/3xzIw0Pkdb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2024

¿Cómo desapareció Luis Arnulfo en el mar de Puerto Vallarta?

Isabel Barba comentó que se metió a nadar, pero había una corriente del río; sin embargo, su hermano no sabía, pues no había ningún letrero que lo señalara.

“Era tarde, eran como las 5:30 y salieron a caminar a la orilla de la playa, entonces regresaron y mi hermano se metió al mar con mi prima, quien tiene 15 años y como el agua estaba muy transparente, se metieron y pues no estaba hondo, pero ellos no sabían que ahí llega la corriente del río porque no había ningún letrero, ningún señalamiento”, narró Isabel Barba.

La búsqueda comenzó y se unieron buzos y drones, además de un helicóptero; sin embargo, desde el pasado jueves se canceló, pues solo dan 72 horas. “De ahí en adelante ya no van a meter buzos, nada más los salvavidas van a vigilar, pero la búsqueda con buzos ya no la van a meter”, señaló Isabel.

Familia de Luis Arnulfo espera a que su cuerpo flote y así recuperarlo

Ahora, la familia de Luis Arnulfo espera que su cuerpo flota, pues la búsqueda se canceló y con las lanchas poder encontrarlo. Su familia también decidió que se quedarían más días en Puerto Vallarta; sin embargo, señaló que el hotel quería desalojarlos para no hacerse responsable del problema, aunque después los movieron a un condominio con un descuento.

“Necesitamos que el gobierno de aquí, el gobernador nos ayude, que nos manden helicóptero, que nos apoyen con eso. Otto Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, pidieron abiertamente a las autoridades que ayuden a la familia de Luis Arnulfo.