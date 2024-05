“La dueña del teléfono murió": Perdió a su abuelita en trágico mitin de Movimiento Ciudadano

El desplome del enorme escenario en donde se realizaba un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León llevó la desgracia a cientos de familias, particularmente a nueve que perdieron a seres queridos durante la tromba que tiró las estructuras metálicas sobre la multitud.

Ese fue el caso de Cristopher Johan Martínez, una de las personas que perdieron a un ser querido en el accidente del cierre de campaña de Movimiento Ciudadano, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Su abuela, Juana María Espinosa de la Rosa, quedó bajo una bocina y murió; su abuelo, Antonio Ramírez Salazar, quedó gravemente lesionado.

“Acudí con mis dos abuelos, que lamentablemente falleció mi abuela y mi abuelito ahora está internado”, relató Cristopher Johan Martínez.

Testimonios: Johan perdió a su abuelita en mitin de Movimiento Ciudadano

Johan los acompañó al evento, pero decidió retirarse al sentirse aturdido por el fuerte ruido que había en el lugar. Cuando ya estaba en casa, una amiga le informó el accidente que había ocurrido en el evento.





Sus abuelos no respondían los celulares, hasta qué momentos después una mujer atendió la llamada informándole que la dueña del celular había fallecido.

Johan encontró un caos al busca a sus abuelitos

Johan volvió al campo El Obispo y se encontró con algo muy diferente a lo que había dejado.

“A mí no me contestaban, hasta que me contestó una señorita era de seguridad o limpieza y me dijo que el celular estaba estrellado y que no podía contestar y puso el chip en su celular y así me contestó la llamada y pues que lamentablemente había fallecido la dueña del celular, que era mi abuela”, relata Cristopher.

En tanto, su abuelo había sido trasladado a la clínica 21 donde sigue internado debido a las graves lesiones que tiene en la cabeza.

“Solo tiene un golpe en la cabeza que ya le pusieron puntos y todo, pero ahorita los efectos que tiene es que ve doble”, agrega.

Ahora, nada podrá acabar con el recuerdo doloroso de este accidente que marcó su vida.

Abuelito de Johan fue trasladado a clínica

El joven refirió que ya hubo respuesta del gobierno del estado sobre el apoyo económico que recibirán para solventar los gastos.

“Hace rato fue Samuel García y nos estaba comentando que por su parte iban a correr todos los gastos médicos y también funerarios y que nos iba a dar una compensación por lo ocurrido”, informó.