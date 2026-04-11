VIDEO | Tiktoker graba y acusa a policías de CDMX sembrándole droga: "¡no era mía!”

Un creador de contenido en TikTok conocido como "Tu Bellako Favorito" denunció en su cuenta de esta red social que policías de la Ciudad de México (CDMX) pretendieron acusarlo de portación de sustancias prohibidas en un intento por colocarle droga en una bolsa de su pantalón.

Los hechos ocurrieron en el momento en que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del Sector Morelos, comenzaron a revisarlo cuando se encontraba con otro hombre y empezaron a preguntarle información personal, pero logró escapar de que ser arrestado.

Tiktoker graba momento exacto de policías de CDMX metiéndole droga

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el creador de contenido publicó un video en el que grabó el momento exacto en que los policías de la SSC de CDMX les hacían una revisión, pero uno de los oficiales le acercó su mano con un paquete con aparente mariguana.

En la grabación se observa que el creador de contenido contestó a las preguntas de los policías durante la revisión. Los oficiales le preguntaron dónde vivía, a lo que él contestó que en la calle Hojalatería, en la colonia Morelos.

Los policías iban a bordo de una patrulla del Sector Morelos, pero el tiktoker les comentó que no tendría por qué decirles su edad porque él estaba accediendo a la revisión, sin embargo, uno de los policías aparece con una bolsa de plástico la cual pretendía introducirla en la bolsa del creador de contenido.

Tras percatarse de lo que estaba pasando, el tiktoker aseguró que la bolsa con aparente marihuana no era de él y el policía insistió que sí; "¿Cómo que no era tuya?", dijo el oficial, mientras el joven forcejea con él para evitar que lo culparan.

Tiktoker "Tu Bellako Favorito" logra escapar de policías de CDMX

La situación cambió cuando el policía que le estaba poniendo la bolsa con droga quiso arrestarlo para colocarle las esposas, pero el joven se resiste. "No era mía, no era mía", aseguró en el video.

Según él, venía de Puebla y tenía antecedentes penales, por lo que no quería ser arrestado por los oficiales por una portación de una droga que él no traía, como afirmó en el video. El tiktoker "Tu Bellako Fvorito" logró escapar de los policías y comenzó a correr.

Citan a policías de CDMX para declarar sobre lo que pasó

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los hechos sucedieron el domingo 5 de abril, alrededor de las 19:50 horas, en la esquina de las calles Peñón y Santa Lucía, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc

Aseguró que los policías observaron a dos hombres quienes, al verlos, uno de ellos le entregó una mochila negra a su acompañante.

Los policías les marcaron el alto y les realizaron una revisión tras la cual le encontraron a uno de ellos, entre sus ropas, una bolsita de plástico transparente con posible marihuana, momento en el que se tornó agresivo y comenzó a forcejear y golpear a uno de los oficiales, para luego darse a la fuga.

Por los hechos observados en el video, personal de la Dirección General de Asuntos Internos integra la carpeta de investigación administrativa interna, identificó a los policías que aparecen en las imágenes, los cuales serán citados a rendir su declaración.