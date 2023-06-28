VIDEO: Joven muere por los disparos de un policía durante una detención en un suburbio de París

Un joven de 17 años murió por los disparos de un policía durante una parada de tránsito en Nanterre, desatando un caos en el norte de la capital de Francia. El chico murió por las heridas causadas por los impcatos de bala que fueron efectuados por parte de un policía tras negarse a obedecer durante un parada de tránsito en un suburbio de París.

Los agentes de la policía le pidieron al conductor que se detuviera debido a que había cometido una serie de infracciones. En un primer momento, el joven obedeció, sin embargo unos instantes después, arrancó el auto en un intento por darse a la fuga.

🇫🇷FRANCIA | Un chico de 17 años murió tras recibir un disparo de la policía tras negarse a obedecer durante un control en #Nanterre. Los agentes pidieron al conductor que se detuviera porque cometió varias infracciones. El joven obedeció, pero después arrancó el auto. #RochexRB27 pic.twitter.com/HkkxHICMzu — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) June 27, 2023

Joven de 17 años desobedeció a los oficiales que le detuvieron por una serie de infracciones

El uniformado disparó contra el auto y el conductor murió posteriormente a causa de sus heridas, dijo la oficina del fiscal de Nanterre en un comunicado. Un oficial de policía es investigado por homicidio, después de matar a tiros a un joven de 17 años en una parada de tránsito que ocurrió durante la jornada de este martes 27 de junio), en un suburbio de París después de que el joven no cumpliera con una orden de detener su auto, según el informe de la oficina del fiscal local.

En un video compartido en las redes sociales en donde rápidamente se hizo viral, se muestra a dos policías junto al automóvil en color amarillo, súbitamente, uno de los oficiales dispara en cuando el conductor se aleja.

Caos en Francia por la muerte de un chico a manos de la policía

La muerte de un adolescente de 17 años, que se negó a obedecer las exigencias de un par de agentes policiales y que posteriormente fue asesinado, desencadenó una serie de disturbios en las calles de Nanterre.

Las imágenes del momento en que los oficiales le disparan al auto cuyo conductor murió, han causado gran conmoción entre los residentes que se cuestionan sobre la voluntad de las fuerzas de seguridad a la hora de "apretar el gatillo".