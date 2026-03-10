“No soy un papá ausente”: presunto deudor alimentario rompe en llanto tras ser exhibido en la marcha del 8M

Luego de que se volviera viral el momento en que un hombre es exhibido públicamente por la madre de su hijo como deudor alimentario, durante la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) en Tlaxcala, el hombre identificado como Juan Judas Tadeo Vázquez dio su versión de los hechos.

Entre lágrimas, el señalado aseguró que la joven no pensó en las consecuencias, y que su vida ha cambiado. Aunque él mismo reconoció que sí tiene una denuncia desde 2022.

De aliado a deudor alimentario: Esto dijo Juan Judas Tadeo

Durante la manifestación, el hombre se volvió viral luego de que apareciera sin playera, con los ojos vendados y las manos atadas, mientras en su espalda llevaba escrita la frase: “Me callo para que ellas hablen”.

Obviamente, el momento fue aplaudido por varios contingentes, pero el plot twist llegó cuando Denisse, madre de su hijo, lo confrontó frente a decenas de personas.

El momento se hizo tan viral, que el hombre no aguantó la presión y terminó publicando un video de más de 17 minutos, donde intentó defenderse de las acusaciones.

“Me destruyeron mi vida laboral, mis sueños y mis proyectos”, afirmó el joven. Aprovechó también para explicar que siempre ha convivido con su hijo y que busca el tiempo para estar con él.

🫢Tras ser exhibido durante la marcha del #8M en #Tlaxcala, Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez rompió el silencio.



Reconoció que enfrenta una denuncia desde 2022, pero aseguró que no es deudor alimentario y que, según afirma, sí convive con su hijo y aporta para su manutención… pic.twitter.com/GTuls5n2Pb — RETO diario (@retodiariomx) March 10, 2026

“Yo tengo acuerdos con ella. No soy un papá ausente. Con todo esto no solo destruyeron mi imagen, también mi convivencia con mi hijo”, declaró.

"Quería fama" Las redes sociales no perdonaron al deudor alimentario

En el video, Tadeo, quien trabajó en la administración del municipio de Yauhquemehcan, reconoció que existe una demanda desde 2022, pero señaló que el conflicto surgió porque no lograron llegar a un acuerdo sobre la pensión.

Y como si su explicación no bastara, aseguró que tanto Denisse como él se separaron luego de que ella le fuera infiel con un compañero del trabajo. Pero la historia siempre tiene dos caras, y tras la difusión del video, la joven también respondió.

Denisse afirmó que decidió confrontarlo después de verlo en redes sociales participando en la marcha como supuesto aliado feminista. Señaló lo que considera una contradicción entre lo que el hombre declara ante las autoridades y lo que presume en redes sociales.

“Lo vi en redes y me molestó que lo presentaran como un ejemplo, cuando tiene un hijo y no ha cumplido con su responsabilidad”, declaró.

Aunque el caso ha generado opiniones divididas, también refleja una problemática que muchas mujeres enfrentan cuando el padre de sus hijos se ausenta. La crianza implica responsabilidades compartidas, entre ellas la responsabilidad económica.