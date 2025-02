Senadores de Morena rechazan tener vínculos con el crimen organizado

Senadores de Morena rechazaron tener vínculos con miembros del crimen organizado. Tras darse a conocer fotografías donde los abogados defensores de Ismael “El Mayo” Zambada aparecen en eventos rodeados de políticos de morena, los legisladores apresuraron su deslinde.

La senadora Lucía Trasviña negó tener vínculos con el abogado de “El Mayo” Zambada, Juan Pablo Penilla, quien fue galardonado en la cuarta edición del Premio Patria en Pro de la Salud, Justicia, Economía y Bienestar que se organizó en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República.

Morena niega haber organizado el evento donde Juan Pablo Penilla fue galardonado

Trasviña afirmó que los legisladores de Morena no organizaron el evento, sino que fueron los propios medios de comunicación los que convocaron a los legisladores a la premiación del pasado 7 de noviembre de 2024.

“Nosotros no organizamos el evento, fueron ustedes, los de la prensa, fue The One, fue otra revista que organizaron el evento y nos convocaron a nosotros también para darnos un premio. Han de ser más responsable. No anden engañando. Muéstrenme la foto y muéstrame la invitación”, señaló.

Así Trasviña Waldenrath rechazó que Morena tenga vínculos con la delincuencia organizada y la presencia del abogado del narcotraficante no es prueba de que haya cometido delito alguno, por lo que la prensa debe presumir su inocencia.

Juan Pablo Penilla, premios en el Senado de la República.|Facebook.

“Desde que se estudia Derecho se te dice ‘nadie es culpable hasta que se demuestre en los tribunales previamente establecidos’. No se puede responsabilizar a nadie hasta que no sea juzgado por un juez y que se dicte una sentencia definitiva, agotándose las instancias que la propia Constitución establece. No se puede culpabilizar a nadie, y si es un abogado, o el otro abogado defendió al que se asesinó alguien, o si ese abogado hizo aquello, o si el médico es aquello. No señor, por eso existen leyes y normas que deben respetar”, abundó la senadora morenista.

Morena acusa campaña de desinformación ante acusaciones de vínculos con abogado de “El Mayo” Zambada

Mientras que el senador Ignacio Mier dijo que Morena es un partido político al que lo han apoyado más de 30 millones de mexicanos y, precisamente por ser tan grande, se puede colar uno que otro infiltrado. En ese sentido, señaló una campaña de desinformación.

Incluso dijo desconocer que Sergio Arturo Ramírez, socio del despacho del abogado de “El Mayo”, sea incluso un militante afiliado al partido, y que se haya registrado como suplente de Sergio Mayer en la elección de 2021.

Mientras que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, declinó dar declaraciones a la prensa.