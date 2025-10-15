60 cuerpos hallados en carretera 26 de Hermosillo por ‘ajuste de cuentas'; confirma Fiscalía de Sonora

El macabro hallazgo de 60 cuerpos en la carretera 26, en la zona poniente rural de Hermosillo, Sonora, destapó la brutalidad del crimen organizado en la región. Ante la magnitud de la tragedia entre finales de enero y principios de febrero de este año, la Fiscalía General de Justicia del Estado imputó a siete personas directamente relacionadas con estos violentos homicidios.

Cinco de los acusados ya fueron detenidos, mientras que dos más cuentan con órdenes de aprehensión activas, informó la autoridad estatal.

¿Quiénes son los detenidos tras hallazgo de 60 cuerpos en carretera 26?

Los detenidos enfrentan cargos por homicidio y desaparición cometida por particulares. Entre ellos se encuentran Sergio Andrés “N”, Roberto “N”, Ángel Ubaldo “N”, Jesús José “N” alias “El Siete”, y Daniel Antonio “N”. Las órdenes de captura pendientes ya fueron emitidas y se difundieron fichas de colaboración para su localización.

Identificación de víctimas y entrega a familias

El hallazgo fue inicialmente dado a conocer por un colectivo de madres buscadoras, quienes alertaron sobre la presencia de restos humanos en la zona. La FGJES confirmó que, gracias a pruebas científicas y de genética forense, se logró identificar a los 60 hombres fallecidos.

Las autoridades entregaron a las familias de las víctimas los cuerpos con la documentación correspondiente, garantizando así la claridad y certeza en la investigación.

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha esclarecido el caso de los cuerpos encontrados en la carretera 26



-Hasta el momento se ha judicializado a siete probables responsables por el caso, donde fueron localizados los restos de 60 masculinos en un sitio de búsqueda… pic.twitter.com/tWULOLD6eG — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 15, 2025

Ajustes de cuentas del crimen organizado detrás de las muertes

De acuerdo con la Fiscalía, los asesinatos se vinculan con ajustes de cuentas del crimen organizado, dejando constancia de la violencia que afecta a la región.

Las investigaciones continúan para esclarecer la participación de otros posibles implicados y evitar la impunidad, asegurando que todos los responsables enfrenten la justicia.

El caso de la carretera 26 representa uno de los hallazgos más graves en Sonora, subrayando la coordinación de la FGJES con colectivos de búsqueda, familiares de las víctimas y autoridades federales para atender la emergencia y brindar respuestas claras a la ciudadanía.