“Te vuelves a reír y te parto tu...": Exhiben a Secretaria Municipal de Cuautla, Morelos, agrediendo a trabajadora

El Palacio Municipal de Cuautla se convirtió en escenario de un zafarrancho que tiene a las redes y a Morelos en indignación. Un video exhibió a la Secretaria Municipal, Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, perdiendo los estribos por completo.

Entre gritos de "niñita estúpida" y amenazas de golpes, la funcionaria fue captada en una actitud prepotente y amenazante que deja mucho que desear de la diplomacia que exige su cargo, dejando a una trabajadora del ayuntamiento en medio de una crisis de nervios y una denuncia en puerta.

🚨 Exhiben a funcionaria de Cuautla tras agresión en el Palacio Municipal



Amenaza de partirle…



Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz se ha desempeñado como funcionaria pública en el municipio de Cuautla, Morelos, destacando su labor como titular de la Contraloría Municipal y su… pic.twitter.com/CKhxrhVW4H — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 22, 2026

"Niñita estúpida": Las frases que hundieron a la funcionaria de Cuautla

En la grabación se escucha la voz de Briss Mahalalelh lanzando advertencias directas: "No soy tu payaso", "Te vuelves a reír y te parto" y un tajante "No te voy a soltar". Mientras tanto, la voz de la joven agredida se escucha pidiendo que no la toque.

El altercado no ocurrió en la calle, sino en las paredes del Palacio Municipal, lo que ha provocado que la ciudadanía exija su destitución inmediata por no saber controlar el temperamento.

De experta en leyes a ser denunciada ante la Fiscalía

Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz no es ninguna improvisada en temas legales, cuenta con una Maestría en Juicios Orales y es licenciada en Derecho, conocimientos que, según las críticas, debería haber usado para mantener el orden y no para amedrentar.

De acuerdo a medios locales tras el incidente, la víctima acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia formal. Ahora, la Secretaria Municipal tendrá que usar su experiencia en juicios, pero esta vez para defenderse a sí misma de los cargos de agresión.

Funcionaria que agredió a trabajadora es secretaria municipal de Cuautla

Briss, quien antes fue Contralora Municipal bajo la administración de Jesús Corona Damián, fue designada apenas en enero de este 2026 como Secretaria Municipal con la promesa de "fortalecer la administración", un objetivo que hoy parece muy lejano tras este escándalo.

La oficina de la Secretaría es, después de la del alcalde, la más importante del ayuntamiento, y verla convertida en un "ring" de pelea ha golpeado la imagen del gobierno de Cuautla.

Hasta ahora, el video es la pieza central de la investigación y se espera que el ayuntamiento fije una postura oficial sobre si la funcionaria será separada de su cargo mientras se resuelve el lío legal.

🚨🚨EXHIBEN A FUNCIONARIA DE CUAUTLA TRAS AGRESIÓN EN PALACIO MUNICIPAL.



Circula en redes un video donde la secretaria municipal de Cuautla, Morelos, Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, protagoniza un altercado dentro del Palacio Municipal.



En el audio se escuchan frases como:… https://t.co/i4o8woxmqO pic.twitter.com/AknFtuwJiq — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) March 22, 2026

¿Qué va a pasar con la funcionaria pública de Cuautla?

Con la denuncia ya presentada, el siguiente paso es que la Fiscalía de Morelos revise las pruebas y llame a declarar a los involucrados. El video es contundente porque muestra no solo la agresión verbal, sino el contacto físico que la víctima intentaba evitar.