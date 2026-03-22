Alcaldesa de Soto la Marina explica cobro “voluntario” para entrar a la playa… con cuchillo en mano

La alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un video que rápidamente generó controversia. En la grabación, aparece explicando el cobro de un “apoyo voluntario” para ingresar a la playa durante Semana Santa. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el mensaje, sino que lo hizo mientras sostenía un cuchillo en la mano.

El video, aparentemente grabado en la cocina de su casa, provocó una ola de reacciones divididas entre usuarios, quienes cuestionaron tanto la forma como el fondo de su mensaje.

¿Por qué es polémico el video de la alcaldesa de Soto la Marina?

Durante el video, Glynnis Jiménez Vázquez intenta aclarar que el cobro de 70 pesos por vehículo para ingresar a la playa no es obligatorio.

Según explica, este tipo de aportación se ha aplicado en administraciones anteriores durante el periodo vacacional de Semana Santa y se mantiene como una práctica común en la zona.

“Es un apoyo voluntario… si ustedes no lo quieren dar, no les va a pasar nada”, menciona en el video, insistiendo en que el cobro es por automóvil y no por persona.

A pesar de la aclaración, la imagen de la alcaldesa con el cuchillo en la mano fue interpretada por algunos como inapropiada o incluso intimidante.

🔴 #México | La alcaldesa morenista de #SotoLaMarina #Tamaulipas Glynnis Jiménez Vázquez, no solo abre polémica por defender un cobro de 350 pesos por vehículo para entrar a Playa La Pesca; la agravó con una puesta en escena grotesca: cuchillo en mano, golpes a la mesa y discurso… pic.twitter.com/f5uK3j0BVg — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) March 20, 2026

¿Cuánto cuesta entrar a la playa en Soto la Marina?

De acuerdo con lo dicho por la propia alcaldesa, el acceso a la playa en Soto la Marina durante Semana Santa contempla una aportación sugerida de 70 pesos por vehículo, el pago es voluntario y según quienes no paguen pueden ingresar sin problema.

Incluso, explicó que a los visitantes se les colocará una calcomanía para permitir el acceso, independientemente de si decidieron o no dar la contribución.

Una de las principales razones por las que el video generó controversia es que se desconoce a dónde será destinado el dinero recolectado.

Por otra parte, señalan que el mensaje de la alcaldesa fue intimidatorio, luego de que utilizara el cuchillo para explicar el cobro, mientras realizaba golpes con el utensilio sobre la mesa.

Aunque las autoridades insisten en que se trata de contribuciones opcionales, muchos visitantes perciben estos cobros como obligatorios, lo que genera confusión y molestia.