VIDEO: Cementerio clandestino en Ciudad Juárez, buscan más osamentas en Parajes de San José

Una herida que todavía no se cierra en Ciudad Juárez pues mientras cientos de familias siguen esperando los avances de la investigación por el hallazgo de 383 cuerpos en la funeraria Plenitud, este martes, autoridades del estado de Chihuahua, reportaron el hallazgo de lo que podría ser un cementerio clandestino en esa misma región de la entidad.

El fin de semana pasado, tras una denuncia ciudadana que reportó olores fétidos en un predio ubicado a un costado del fraccionamiento Parajes de San José, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fuero encontrados los restos de al menos tres personas.

Tras ese hallazgo, este martes, en el cruce del bulevar Fundadores y Fundadores de América, a un costado del fraccionamiento Parajes de San José, personal de la Fiscalía del Estado arribó con maquinaria pesada y elementos caninos para comenzar con el rastreo en el predio en búsqueda de más restos humanos.

Se espera que en las siguientes horas la Fiscalía del Estado dé a conocer los resultados del rastreo realizado este martes.

Sin embargo, de acuerdo con información obtenida por Fuerza Informativa Azteca (FIA) en el lugar, habrían hallado por lo menos tres cuerpos más, aunque se presume que podría tratarse de un cementerio clandestino.

Hallan tres osamentas en baldío de Ciudad Juárez

El sábado pasado fueron hallados en el predio, los primeros restos humanos, esto de acuerdo con personal de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Agentes estatales llegaron al lugar el pasado fin de semana en un terreno baldío de la ciudad, donde realizaron algunas excavaciones y localizaron los cuerpos de personas no identificadas.

Y es que, debido a las condiciones en las que fueron halladas, no se pudieron establecer sus características, ni precisar si se trataba de hombres o mujeres.

Fiscalía regresa al predio en Parajes de San José

Este martes la Fiscalía General de Justicia del Estado regresó al lugar con maquinaria y binomios caninos de apoyo, con la finalidad de buscar y remover tierra en el lugar.

Con sus retroexcavadoras, el personal comenzó a abrir zanjas mientras los binomios caninos buscaban entre la tierra y la basura. Los trabajos de búsqueda llegaron a los límites del fraccionamiento, cerca de las casas.

La zona fue acordonada, mientras varios supervisaban la tierra removida, por lo que se manejó que el sitio era un cementerio clandestino del crimen organizado.