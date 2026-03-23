Frenó en seco y murió aplastado por su propia carga en la autopista Laredo-Monterrey, Nuevo León

Se registró un trágico accidente al puro estilo de "Destino oficial" dejó sin vida a un chofer de tráiler la tarde de este sábado en la autopista Laredo-Monterrey, Nuevo León, luego de que la carga que transportaba se desplazara violentamente hacia la cabina.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 25, cerca del Nacional Industrial Park, donde el conductor habría frenado de forma repentina antes de llegar a un retorno, desatando una cadena de eventos que terminó en tragedia.

¿Cómo ocurrió el accidente en la autopista Laredo-Monterrey?

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer transportaba vigas de acero en una plataforma. Todo indica que, al frenar bruscamente, las bandas que sujetaban el cargamento cedieron.

La inercia hizo que las pesadas estructuras metálicas se proyectaran hacia el frente, impactando directamente contra la cabina del tractocamión. El golpe fue tan fuerte que destrozó por completo la parte frontal del vehículo, dejando al conductor atrapado entre los restos.

Chofer muere prensado tras impacto de vigas en Nuevo León

Debido a la magnitud del accidente, el operador perdió la vida de manera instantánea. Quedó prensado entre los fierros retorcidos de la unidad, un tractocamión amarillo perteneciente a la empresa TRANE Transporte y Maniobras Especializados.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para atender la emergencia y asegurar la zona. Las autoridades confirmaron que la carga quedó esparcida sobre la carretera, lo que obligó a cerrar parcialmente la circulación mientras se realizaban las labores de retiro de la unidad y el cuerpo. La zona permaneció acordonada durante varias horas, generando afectaciones al tránsito.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente se originó por la combinación de una frenada brusca y una falla en la sujeción de la carga. Cuando un vehículo de gran peso se detiene de golpe, la carga tiende a seguir en movimiento por inercia. Si no está correctamente asegurada, puede desplazarse y provocar daños graves, como ocurrió en este caso.