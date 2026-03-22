Influencer asegura que no hay detenidos por asalto en su casa en Toluca; las SSC dice que son dos arrestados

La influencer que denunció un violento asalto y agresión sexual dentro de su casa en Toluca, Estado de México alzó nuevamente la voz, pero ahora para aclarar que las dos personas detenidas no son sus agresores.

A través de un mensaje en redes sociales, Evelyn Villa pidió apoyo para frenar la difusión de información falsa que asegura que el caso ya fue resuelto.

“Está circulando información completamente falsa… dicen que ya atraparon a los responsables de lo que me sucedió”, expresó.

¿Por qué la víctima de Toluca desmintió las detenciones?

El pronunciamiento surge luego de que autoridades informaran sobre la captura de dos hombres en la alcaldía Álvaro Obregón, presuntamente relacionados con un robo a casa habitación ocurrido días antes en Toluca de Lerdo. Sin embargo, la propia víctima aclaró que los responsables siguen en las calles.

Pidió a la ciudadanía reportar páginas que difundan datos incorrectos y ayudar a compartir solo información verificada. Además, agradeció el apoyo recibido tras hacer público su testimonio.

¿Qué se sabe de los detenidos por el supuesto asalto a influencer en Toluca?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los dos hombres fueron detenidos tras labores de inteligencia y seguimiento. Los sujetos, de 36 y 31 años, fueron ubicados en calles de la capital y, al momento de su captura, les encontraron:



15 bolsitas con aparente marihuana

Dos teléfonos celulares

Las autoridades señalaron que podrían formar parte de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación. Además, uno de ellos tiene antecedentes por robo agravado.

A pesar de esto, hasta el momento no hay confirmación oficial de que estén vinculados con el caso denunciado por la víctima.

¿Cómo ocurrió el violento asalto en Toluca?

El ataque ocurrió el pasado 6 de marzo, alrededor de las 8:40 de la mañana, cuando la mujer regresaba a su casa tras dejar a su hijo en la escuela.

Según su testimonio, un hombre se metió a la fuerza detrás de ella cuando cerraba el portón. La sometió, la tiró al piso y permitió el ingreso de otros tres sujetos.

Dentro del domicilio, los agresores la golpearon y amarraron, la amenazaron de muerte, le robaron dinero, joyas y objetos de valor y la agredieron sexualmente.

Uno de los momentos más aterradores fue cuando los delincuentes mencionaron que sabían dónde estudiaba su hijo, amenazando con hacerle daño.

Video del asalto en Toluca: clave para identificar a los responsables

En las imágenes se observan los rostros de al menos tres de los agresores, material que ya forma parte de la denuncia presentada ante las autoridades. La víctima ha insistido en que necesita el apoyo de la ciudadanía para identificar a los responsables reales y evitar que más personas pasen por una situación similar.

La difusión de versiones incorrectas ha generado confusión y podría entorpecer las investigaciones. Por ello, Evelyn Villa reiteró su llamado a verificar la información antes de compartirla.