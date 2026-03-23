Conductor atropella a policía para evadir un operativo y luego abandona el auto en Ecatepec

Conductor atropella a un policía de tránsito cuando intentaba escapar de un operativo en Ecatepec, Estado de México. luego de que un conductor atropellara a un policía para evitar una revisión vehicular.

Los hechos ocurrieron en la colonia Tablas del Pozo, donde autoridades realizaban inspecciones aleatorias como parte de un operativo enfocado en detectar vehículos robados y prevenir delitos.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento a un policía en Ecatepec?

De acuerdo con los reportes, el conductor de un Volkswagen Beetle negro con vidrios polarizados intentó evadir el filtro de revisión.

Cuando los oficiales le marcaron el alto, el automovilista aceleró repentinamente y embistió a uno de los agentes de tránsito, para después darse a la fuga.

El impacto fue directo. El policía salió proyectado contra el asfalto, lo que generó preocupación entre sus compañeros, quienes de inmediato pidieron apoyo médico.

🚨😡 Atropellan a policía de Tránsito durante operativo en Ecatepec.



El agente fue embestido por un conductor que evadió un filtro de revisión en Tablas del Pozo; el vehículo fue localizado más tarde abandonado. #Ecatepec #Seguridad #Transito pic.twitter.com/aLErZlTUdN — DigitalMex (@DigitalmexPerio) March 23, 2026

¿Cuál es el estado de salud del policía atropellado?

El oficial lesionado fue identificado como Oswaldo Augusto Zárate Portugal. Tras la agresión, presentó golpes contusos y con una fractura en la muñeca izquierda. Debido a la gravedad de la lesión, el elemento requerirá una cirugía para su recuperación.

Luego del ataque, se desplegó un operativo en la zona para localizar al responsable. Minutos más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en calles de la misma colonia, por lo que ya se inició una denuncia formal para dar con el conductor. Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

Las autoridades explicaron que estos operativos forman parte de una estrategia para reducir delitos en zonas con alta incidencia. De acuerdo con Luis Enrique Serna García, las acciones incluyen revisión de motocicletas, inspección de vehículos con vidrios polarizados y verificación de personas.

Estas intervenciones se aplican en al menos 16 colonias consideradas de alto riesgo, con base en el semáforo delictivo. El caso refleja los riesgos que enfrentan los elementos de tránsito durante operativos cotidianos, donde conductores pueden reaccionar de forma agresiva para evitar sanciones o revisiones.

Mientras el oficial lesionado se recupera, las autoridades continúan con la búsqueda del responsable, quien podría enfrentar cargos por lesiones y evasión de la justicia.