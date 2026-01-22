Jueza ordena a la FGR entregar carpeta íntegra del caso Farías Laguna

Una jueza federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar de manera íntegra la carpeta de investigación a la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna , al resolver una audiencia de tutela de derechos relacionada con la causa penal 325/2025.

La determinación judicial se emitió luego de que los abogados de Farías Laguna denunciaron que el Ministerio Público Federal les habría entregado información incompleta, documentos con datos testados y negó el acceso a la carpeta original, lo que, argumentaron, limitó el ejercicio del derecho de defensa.

El expediente está integrado por 20 tomos y corresponde a una investigación federal en la que Manuel Roberto Farías Laguna es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones ilegales relacionadas con el tráfico de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

¿Qué resolvió la jueza de control?

Durante la audiencia, la jueza determinó que la Fiscalía deberá permitir el acceso pleno a la carpeta de investigación, incluyendo la revisión de los 20 tomos que conforman el expediente.

La resolución establece que, aunque las copias que se entreguen a la defensa pueden contener datos testados, la carpeta original deberá ponerse a la vista sin testaduras, para que la defensa conozca íntegramente las actuaciones realizadas durante la investigación.

Asimismo, cualquier intento de reservar información deberá justificarse ante la autoridad judicial, incluso en audiencia privada, y no podrá quedar a criterio exclusivo del Ministerio Público.

Tutela de derechos y control judicial del proceso

La tutela de derechos es un mecanismo del sistema penal acusatorio que permite a una persona imputada solicitar la intervención de un juez cuando considera que una autoridad ha vulnerado derechos fundamentales durante la investigación.

En este caso, la jueza consideró procedente revisar las actuaciones del Ministerio Público y fijó el martes 27 de enero, a las 10:00 horas, como fecha para que la Fiscalía acuda a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a dar cumplimiento a la orden judicial.

En esa misma diligencia, la autoridad deberá pronunciarse sobre la solicitud de la defensa para acceder a entrevistas realizadas a analistas dentro de la investigación.

Los delitos que investiga la FGR en el caso Farías Laguna

De acuerdo con información judicial, la FGR investiga al vicealmirante Farías Laguna por su presunta participación en una red vinculada al tráfico ilegal de combustible, una modalidad conocida como huachicol fiscal.

Este esquema se relaciona con la importación irregular y contrabando de hidrocarburos, así como con posibles maniobras para evadir impuestos, y se diferencia del robo de combustible a ductos.

Las indagatorias incluyen posibles delitos de delincuencia organizada y otros ilícitos en materia de hidrocarburos. Hasta el momento, el proceso continúa en fase judicial y no existe una sentencia definitiva.

Alcances de la resolución judicial

La orden emitida por la jueza no modifica la situación jurídica de Farías Laguna ni implica una resolución sobre su responsabilidad penal. Su alcance se limita a garantizar el acceso pleno al expediente y el respeto al debido proceso.

La Fiscalía conserva la facultad de continuar con la acusación y sostener la imputación conforme avancen las etapas del procedimiento penal.