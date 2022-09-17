Vuelca tráiler con juguetes sexuales y colapsa tránsito de Oklahoma

El tránsito de la autopista L40 en Oklahoma se interrumpió por la volcadura de un tráiler, aunque parecía un incidente de tránsito, lo que llamó la atención fue el contenido desparramado ya que el vehículo llevaba juguetes sexuales.

Medios de comunicación locales realizaban una cobertura de la volcadura en la autopista cuando descubrieron que el tráiler llevaba juguetes sexuales y lubricantes.

El accidente en la carretera de Oklahoma no dejó ningún lesionado, pero los juguetes sexuales terminaron desparramados por la vía, impidiendo el paso de los vehículos.

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs — The Lost Ogle (@TheLostOgle) September 15, 2022

Internautas bromean por tráiler de juguetes sexuales

Por varios minutos se trató de identificar qué contenían las cajas del tráiler volcado hasta que uno de los medios de comunicación reveló que se trataba de juguetes sexuales.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la volcadura del tráiler que no tuvo heridos más que las pérdidas materiales y bromearon sobre el contenido, aludiendo el retraso que habrá para quienes pidieron juguetes sexuales.

"Ahí están mis planes de fines de semana" y "Tu pedido llegará tarde, perdona las molestias", fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios cuando descubrieron qué contenían las cajas desparramadas por la autopista.

Los medios de comunicación de Oklahoma no pudieron decir al aire el contenido del tráiler, mientras que las autoridades tardaron horas para limpiar la autopista de los juguetes sexuales y los lubricantes.

"Tal vez no se pueda decir... sea lo que sea va a llevar un tiempo limpiarlo", respondió el reportero a las presentadoras que le cuestionaron sobre el contenido de las cajas que llevaba el tráiler.