Juguetón 2022-2023 llega hasta la Cámara de Diputados por juguetes

Legisladores y trabajadores de la Cámara de Diputados se unieron a la causa del Juguetón 2022-2023 y donaron juguetes para niñas y niños de México.

Jorge Garralda, director de este proyecto que forma para Grupo Salinas, platicó con Fuerza Informativa Azteca acerca del proyecto y la iniciativa de acudir a la Cámara de Diputados para que acudieron a donar.

El periodista con más de 30 años de trayectoria explicó que los diputados pidieron llevar el contenedor al día siguiente, ya que durante esta primera jornada se llenó el contenedor.

El Juguetón 2022-2023 busca superar las cifras del año pasado, que fue de poco más de 18 millones de juguetes, por lo que se espera que se reúnan 19 millones de juguetes.

También reconoció que los diputados integrantes de la Comisión de Salud dejaron a un lado las diferencias políticas para apoyar esta causa.

“Algo que me llamó la Comisión de Salud hizo algo que llamó la atención, estaban todos los partidos, no hubo la cuestión partidista, fue una cuestión por los niños de México, por el Juguetón esto lo aplaudo mucho, todos peleamos por los niños hacer algo por los niños de México”.

Jorge Garralda invita a participar al Juguetón 2022-2023

El periodista invitó a legisladores y público en general a continuar donando para el Juguetón 2022-2023, pues dijo que tras la pandemia de Covid-19, muchos reyes magos y reinas magas se vieron afectados con los ingresos y los juguetes dejaron de llegar a muchos hogares.

Jorge Garralda destacó la importancia de la presencia de un juguete durante la infancia y aseguró que las sonrisas son la mejor gratificación que ha obtenido a lo largo de 28 años de realizar el Juguetón.

“Los juguetes son parte de la formación. Esta es la formación de muchos niños mexicanos”, expresó.

Dan reconocimiento a Jorge Garralda por su trayectoria

La comisión de Salud de la Cámara de Diputados también entregó un reconocimiento al periodista Jorge Garralda por su trayectoria y también por su labor altruista al frente de proyectos como el Juguetón.

“Me hicieron la jugarreta, yo venía a recoger juguetes a la Cámara de Diputados, pero salí con una placa a 32 años de trayectoria. No estábamos preparados, sí me sorprendieron, me gusta ser sorprendidos, los que trabajamos en el medio es bien difícil sorprendernos”, comentó.