Julio de 2023 será el mes más caluroso reportado en el mundo en 120 mil años

Gran parte del mundo enfrenta una extrema ola de calor, en muchas regiones los termómetros superan los 40 grados celsius; lo que ha provocado que los científicos coloquen al mes de julio de 2023 como el más caluroso en los últimos 120 mil años.

Los efectos de la intensa ola de calor se han vivido en todo el mundo, por lo que los especialistas indican que este mes podría romper récord.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU dijo que esperarían a que terminara el mes para comprobar su teoría; no obstante, un análisis de la Universidad de Leipzig de Alemania publicado el jueves encontró que julio de 2023 lograría el récord.

|Reuters

La OMM confirmó que las primeras tres semanas de julio han sido las más cálidas, por lo que se estima que estará 1.5 grados celsius por encima de la temperatura media preindustrial.

Hasta el 23 de julio, la temperatura reportada en este mes era de 16.95 grados celsius en promedio, muy por encima del récord anterior, en julio de 2019, que reportó 16.63 grados, según la OMM.

Julio, el mes más cálido en 120 mil años

De acuerdo con CNN, quien citó a expertos, julio podría ser el mes más cálido en 120 mil años, “dado lo que sabemos de milenios de datos climáticos extraídos de anillos de árboles, arrecifes de coral y núcleos de sedimentos marinos profundos”, afirmó Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus.

"Las probabilidades de que se produzca un verano récord son muy altas", indicó Carlo Buontempo, director de Copernicus.

Ola de calor en el mundo

Tan solo en Estados Unidos las temperaturas superaron los 50 grados Celsius, lo que ocasionó muertes por golpes de calor y severas quemaduras. México no se quedó atrás, la intensa ola de calor también causó varía muertes.

En Europa el fuerte calor ocasionó incendios forestales en varios países, que rápidamente se extendieron debido a lo seco del clima. En Asia, las prolongadas e intensas olas de calor amenazan la seguridad alimentaria.

