Muere Óscar Alvarado cantante de regional mexicano tras ser baleado hace casi dos semanas en Durango

La música regional mexicana atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de Óscar Alvarado, "El Chino del Rancho", cantante duranguense de 34 años, quien murió luego de permanecer hospitalizado por varios días tras ser baleado a las afueras de un centro nocturno en la capital de Durango, el pasado 18 de enero.

La noticia fue confirmada por familiares y amigos cercanos a través de redes sociales, donde seguidores, colegas y agrupaciones del género expresaron mensajes de despedida y condolencias para la familia del intérprete.

Su hermano Mayito Alvarado dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: "No tengo palabras para describir lo que siento mi hermano, mi carnal, mi cocalina, mi Óscar descansa en paz! no lo puedo creer, hoy te llevas contigo un pedazo de mí, mi rey, la vida jamás se verá igual para mí, te fuiste con la jefa, te amo y te amaré por siempre… se nos fue mi carnal Óscar Alvarado “andeleee”."

De acuerdo con información que en su momento dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el ataque ocurrió después de una riña a golpes , durante la cual el cantante recibió varios impactos de arma de fuego. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como delicado desde el inicio.

Salón Monterrey emite comunicado tras el ataque a balazos contra Óscar Alvarado

Luego de que el caso generara diversas versiones en redes sociales y medios de comunicación, el Salón Monterrey “El Príncipe de las Cantinas” emitió un comunicado oficial para aclarar las circunstancias en las que ocurrió el altercado.

En el documento, el establecimiento informó que la riña se registró en el exterior de sus instalaciones, después del cierre del lugar y tras concluir las labores de limpieza, alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo, en su unidad ubicada en la ciudad de Durango.

Asimismo, el salón señaló que se encuentra colaborando de manera estrecha con las autoridades correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar una investigación exhaustiva.

El comunicado también lamenta la desinformación generada por un medio de comunicación, al señalar que se utilizaron imágenes creadas con inteligencia artificial que no corresponden a lo ocurrido. La empresa aseguró que prioriza la seguridad y el bienestar de clientes, colaboradores y asistentes, y calificó lo sucedido como una situación excepcional.

“Pronto regreso”, la canción que hoy duele más de Óscar Alvarado

Tan solo días antes del ataque, Óscar Alvarado compartió en sus redes sociales un video promocional de lo que sería su última gira de medios, para impulsar su sencillo “Pronto regreso”.

El clip, difundido en Instagram y Facebook, mostraba imágenes de su participación en el canal Video Rola, con sede en Guadalajara. La canción estaba dedicada a quienes migran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, un mensaje que conectó profundamente con su audiencia.

Tras conocerse la gravedad de su estado de salud, seguidores inundaron la publicación con mensajes de aliento. Hoy, esos comentarios se leen como una despedida anticipada.

Industria musical y familia, de luto por el fallecimiento de Óscar Alvarado

La confirmación de su muerte fue dada a conocer por su hermano, Mayito Alvarado, quien compartió mensajes cargados de dolor y despedida en redes sociales, pidiendo oraciones para su descanso eterno.

Diversas agrupaciones de la industria musical, entre ellas Montéz de Durango, Los Primos de Durango, La Banda Grupera y Banda La Exclusiva, expresaron públicamente su pésame.