Justin Bieber dará un concierto en Monterrey en 2022

El cantante canadiense Justin Bieber regresará a nuestro país para ofrecer un concierto, como parte de su gira “Justice World Tour” que lo hará pisar Monterrey en mayo del próximo año.

El intérprete de “Sorry” se presentará en el Estadio de Béisbol de los Sultanes, el 22 de mayo, después de cinco años de ausencia en tierras regiomontanas, confirmaron medios nacionales.

Hasta el momento, los organizadores no han dado detalles sobre el precio de los boletos ni la hora del concierto, tampoco se conoce información sobre el día que comenzará la venta de las entradas.

La gira “Justice World Tour” incluye diferentes ciudades de Estados Unidos, así como algunas fechas en Canadá, país donde nació Justin Bieber, quien ganó fama con su tema “Baby”, lanzando en el año 2010.

La última vez que Bieber dio un concierto en Monterrey fue en 2017, ese año el cantante se presentó en el estadio de futbol de los Rayados, como parte de su gira “Purpose World Tour”.

Tras darse a conocer la noticia sobre el regreso de Justin Bieber a nuestro país, las redes sociales se llenaron de memes, pues los fans de la estrella canadiense no ocultaron su emoción de reencontrarse con su ídolo.

El anunció del intérprete y su próxima visita a Monterrey dejaron varias imágenes que muestran el furor que causa entre las personas que podrán acudir a su show luego de meses de actividades presenciales canceladas por la pandemia de Covid-19 .

Los “beliebers” no ocultan su emoción, ironizando con que han esperado por años el regreso del artista a tierras mexicanas, para corear junto a él canciones como “Peaches”, “Never say never”, “What do you mean?” y “Yummy”.

Además de Justin Bieber, Coldplay anunció que dará tres conciertos el próximo año, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con su gira “Music of the Spheres World Tour”.

“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”, reconoció la agrupación tras anunciar su visita a México.