Convención Bancaria: Justin Trudeau advierte sobre populismo en México, pide mesura ante Trump

Durante su participación en la Convención Bancaria, Justin Trudeau llamó a México a responder con “firmeza, pero sin sobrerreaccionar”, ante los planteamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la revisión del TMEC, al tiempo que advirtió sobre el avance del populismo y la necesidad de fortalecer las instituciones.

"Firmeza y no sobrerreaccionar", esto dijo Justin Trudeau

Durante la 89 Convención Bancaria, el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se refirió a la postura que México debería adoptar frente a Estados Unidos en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

El ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, le sugirió a México responder con "firmeza" y no "sobrerreaccionar" a los planteamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la revisión del TMEC.

El mensaje se dio en un contexto donde la relación comercial entre México y Estados Unidos enfrenta momentos de revisión clave, lo que podría influir en distintos sectores económicos.

#AlMomento | El exprimer ministro de #Canadá, @JustinTrudeau, le sugirió a #México responder con "firmeza" y no "sobrerreaccionar" a los planteamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la revisión del TMEC.



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Además, Trudeau abordó el fenómeno del populismo, el cual, dijo, se ha extendido en varios países. En ese sentido, expresó preocupación por el debilitamiento de los sistemas institucionales.

“El sistema no nos está ayudando, necesitamos regresar a un lugar en donde los sistemas y las instituciones les den tranquilidad a la gente y sientan que pueden tener éxito”, señaló.

Finalmente, el ex primer ministro destacó la importancia de reconstruir la confianza en las instituciones, como un elemento clave para enfrentar los retos actuales y garantizar estabilidad social y económica.

Adoptan medidas contra el lavado de dinero y destacan avances en inclusión financiera

En el marco de la Convención Bancaria, representantes del sector financiero en México destacaron las acciones que se han implementado para prevenir el lavado de dinero, un problema que sigue siendo un desafío ante el alto uso del efectivo en el país.

Durante la inauguración, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), subrayó que actualmente 8 de cada 10 operaciones se realizan en efectivo, una condición que facilita el financiamiento de actividades ilícitas.

#LoÚltimo | La banca en México ha adoptado una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero: Emilio Romano, pdte de la ABM.



Hoy 8 de cada 10 operaciones se hacen en efectivo, lo que facilita el financiamiento de actividades ilícitas.



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Ante este panorama, el sector bancario insistió en la importancia de impulsar la bancarización como una herramienta clave para combatir estos riesgos.

De acuerdo con lo expuesto, promover el uso de servicios financieros formales no solo contribuye a cerrar espacios al lavado de dinero, sino que también fomenta la formalización de la economía.