Kabah se negó a participar en el Mundial de Qatar 2022 por choque de ideales

La agrupación mexicana Kabah comentó a través de un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram, que la agrupación fue invitada a participar en representación de México en el Mundial de Qatar 2022; sin embargo, la rechazó.

A pesar de que en el comunicado Kabah no especificó en dónde sería su participación, sí mencionó que estaba programada para el próximo lunes 28 de noviembre.

Estábamos muy emocionados para representar dignamente a nuestro país en un evento de talla mundial. Kabah

Asimismo, la agrupación destacó que todos tenemos el corazón del mismo lado y esa es y ha sido la bandera de Kabah, además del respeto y la inclusión. Especificó que entienen los usos y costumbres de otros países; sin embargo, eligieron defender los valores y uno de los pilares más fuertes de Kabah, como el amor en todas sus expresiones.

Por último, la banda conocida por éxitos como "La calle de las sirenas", agradeció a todos sus fans por la compresión y a las personas que los invitaron y confiaron en Kabah.

"Gracias por su congruencia y por ser fieles a sus creencias y valores", "Excelente decisión", "Gracias por usar su plataforma para alzar la voz y ser parte del cambio", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de Kabah.

Cabe recordar que Kabah no ha sido la única banda o artista que ha rechazado participar en el Mundial de Qatar 2022, pues antes de la inauguración de la Copa del Mundo, que se celebró el pasado domingo 20 de noviembre, distintas celebridades negaron su participación en el país árabe.

Una de las que rechazó su participación fue la cantante británica Dua Lipa, quien confirmó que no asistiría al importante evento de Qatar 2022.

Interpretación de Jungkook|Twitter @ynuo1494

Participación de Jungkook de BTS en Qatar 2022

En punto de las 08:45 horas tiempo centro en México, dio inicio la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 con Morgan Freeman como narrador. La participación estelar de Jungkook, de la banda BTS, así como las canciones de mundiales pasados, hicieron bailar al estadio entero.

