La porra que creó la afición mexicana para el Mundial de Qatar

En medio del fervor por el inicio del Mundial de Qatar 2022, la afición mexicana que emprendió su viaje busca crear una nueva tendencia en las tribunas, pues así como sucede con distintos clubes alrededor del mundo, un pequeño grupo de seguidores se volvió viral por la composición de una porra al ritmo de la banda Morat, quienes están en tendencia por su último gran éxito “No se va”.

Con el ingenio que los caracteriza e impulsados por la popularidad del creador de contenido Eduardo Padilla, la Selección Mexicana ya tiene su gran propuesta para crear una porra que llene de ritmo las tribunas y las calles de Qatar, pues en medio hay dardos a las selecciones de Polonia y Arabia Saudita, además de incluir nombres como Cristiano Ronaldo y Neymar.

A través de la cuenta de TikTok de “ La ruta de la garnacha ”, el grupo de amigos afirmó que “ya se tiene la porra para el Mundial”, con su punto más emocionante en la siguiente estrofa:

“No tenemos a Ronaldo, mucho menos a Neymar, pero queremos esa copa y nadie nos la va a quitar, y aunque enfrentamos a Argentina y Carlos Vela ya no está, aun así nos la van a pelar, los saudís van a llorar, los polacos sufrirán, la esperanza no se va, no se va, no se va”.

El video acumuló 3 millones de reproducciones en 10 días y más de 300 mil ‘Me Gusta’, por lo que de inmediato se volvió viral en redes y confirmó el deseo de la afición mexicana por tener un nuevo cántico distintivo en el Mundial de Qatar , donde a pesar del pesimismo por el nivel de la Selección Nacional, una gran delegación de compatriotas viajó para apoyar.

"¡Venga México! Pongan huevos cabr*nes. ¡Venga México! Queremos verlos campeones. ¡Venga México! Que mi pasión no termina, te amo toda la vida, Mé-xi-co, Mé-xi-co, Mé-xi-co”, concluyó el coro de la porra, el cual espera hacerse presente en las calles de Qatar a lo largo de estas semanas.

MATTHEW CHILDS/REUTERS Alrededor de 80 mil compatriotas conforman la marea de la afición mexicana que viajó al Mundial de Qatar

¿Cuántos mexicanos fueron al Mundial de Qatar?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Qatar espera alrededor de 80 mil mexicanos en tierras mundialistas, una de las delegaciones más importantes del Mundial y que han provocado la movilización de elementos de seguridad de México para respaldarlos ante cualquier eventualidad.

En conferencia de prensa previa a la justa mundialista, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que irá un reducido número de elementos de la Guardia Nacional, sin uniforme y como vínculo de la afición mexicana con el gobierno, pues se espera una importante presencia de la “marea verde” en el Medio Oriente.